Какие цветы очаруют девушку на первом свидании?

Выбор презента для первого свидания с избранницей – не только волнительное, но и ответственное мероприятие. Цветочный букет – это традиционный и при этом небанальный вариант, любимый миллионами женщин по всему миру.

Требуется знать этикет и разбираться в вопросе преподношения цветов, чтобы приятно удивить девушку.

Выбор цветов: габариты

Перед покупкой молодой человек должен четко осознавать, как будет происходить свидание. Если он заедет за дамой сердца, то красивый букет можно сразу же занести домой и далее отправляться куда угодно – цветы не будут мешаться. Настроение женщины гарантированно приподнимется.

Но даже в этом случае не стоит покупать гигантский букет: огромная композиция смутит девушку. Если планируется прогулка с посещением ТЦ и кафе, большой букет будет совсем некстати. Для первого свидания лучше всего выбрать небольшой, легкий букетик с нечетным количеством цветов – например, 3-7 стеблей. На сайте https://ekaterinburg.rus-buket.ru/ можно заказать цветы в Екатеринбурге, выбрав прекрасный легкий букет для первого свидания по лояльной цене.

Цветы – отличный презент для других случаев. Например, здесь можно выбрать красивый букет на день рождения.

Выбор цветов: оттенки

Считается, что темные цвета символизируют страсть. Темные оттенки – не лучшая идея для первого свидания, алые или иссиня-черные цветы могут отпугнуть или смутить девушку.

Встреча будет окутана флером романтики и нежности, если у девушки в руках окажется букет пастельных оттенков. Белые, бежевые, нежно-розовые и многие другие варианты покажут, что мужчина может быть романтиком – женщинам часто не хватает этого. А вот композиции желтого оттенка могут привести к плачевному результату: суеверная девушка мгновенно разобидится и уйдет. Выбрать лучший вариант поможет каталог цветов.

Выбор цветов: бутоны

Для первого свидания подходят практически все существующие цветы – от роскошных роз до веселых подсолнухов. Традиционно дарят такие бутоны:

пионы;

лилии;

герберы;

хризантемы;

розы;

ромашки;

орхидеи;

флоксы;

тюльпаны.

Следует быть осторожным с покупкой гвоздик: они считаются «учительскими» цветами и ассоциируются с 9 мая. Однако если мужчина знает, что избранница обожает гвоздики, милый букетик очарует ее.

Розы и тюльпаны покупаются с закрытыми бутонами: вся красота цветка предстанет на следующий день, и девушка гарантированно вспомнит вчерашний день.