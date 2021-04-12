Какие требования к утилизации отходов применимы к парикмахерским и барбершопам

В парикмахерских и барбершопах образуются самые разные отходы – от абсолютно безопасных упаковок шампуней до загрязненных кровью инструментов. Мусор в таких заведениях необходимо грамотно разделять и собирать в разную тару, а утилизацию поручают специализированным компаниям.

Какие отходы образуются в парикмахерских и барбершопах

Бытовые – упаковки от красок, шампуней, перчаток, мусор с пола.

Биологические – волосы и биоматериал, который остается после процедур.

Бытовой мусор собирают в мешки и выкидывают в обычные мусорные контейнеры. Особого внимания требуют опасные отходы.

В мужских парикмахерских, именуемых модным словом «барбершоп», оказывают самые разные услуги. В их числе мужская стрижка, укладка волос, маскировка седины, стрижка, укладка, камуфляж и моделирование бороды, мужской маникюр, бритье. Барбершопы – это больше, чем парикмахерские: это заведения с особой мужской атмосферой и соответствующим антуражем.

Что с биологическими отходами

Требования к сбору и утилизации остриженных волос прописаны в СанПиН 2.1.2. 2631-10 от 2010 г. Волосы собирают непосредственно у кресла парикмахера в закрывающийся совок, а затем – в пакет из полиэтилена или крафт-бумаги. Герметичную емкость хранят в специальном помещении. Повторно пакеты не используют. Если у клиента обнаружен педикулез, срезанные волосы обрабатывают в отдельном мешке педикулицитами.

Отходы человеческих волос принадлежат к IV классу опасности и классифицируются как токсичные и пожароопасные. Поэтому каждое заведение обязано заключить договор с компанией, имеющей лицензию на вывоз отходов I–IV классов опасности.

Что делать с другими отходами, и какими они могут быть

В парикмахерских и барбершопах также могут быть потенциально опасные отходы, сбор и утилизация которых осуществляются в соответствии с действующими на сегодняшний день требованиями.

Речь идет об отходах класса Б. К ним относятся материалы и инструментарий, контактировавшие с биологическими жидкостями, поэтому потенциально зараженные опасными инфекциями. Например, опасная бритва, которой опытный мастер начисто сбривает бороды своим клиентам. Если во время работы мастер поцарапал или порезал кожу, на рукояти или держателе лезвий может остаться кровь. Такой инструмент необходимо обеззараживать для предупреждения распространения гепатита, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций. Мастер обязан дезинфицировать бритвы в бактерицидных излучателях или в растворах.

При этом, большинство «опасных» бритв предполагают смену лезвий после каждого использования. Соответственно, для их сбора мастера должны использовать специальные емкости для острого инструментария. Использованные бритвы, потенциально контактировавшие с кровью, считаются отходами класса Б.

Заниматься сбором и хранением таких отходов в парикмахерской или барбершопе должны сотрудники, которые прошли инструктаж и медосмотр, имеют прививки в соответствии с актуальным прививочным календарем.

Как утилизируют отходы разных классов

Отходы класса IV не представляют опасности для человека и экологии. Их собирают в одноразовые пакеты любого цвета, кроме желтого и красного, или в многоразовые контейнеры. Емкости маркируют, а после опустошения – моют и дезинфицируют. Малоопасные отходы 4 класса опасности допускаются для совместного хранения с ТБО. Они не должны быть самовозгораемыми, взрывоопасными. Количество отходов этого вида – до 30% от общей массы ТБО. Все требования к I-IV классам отходов описаны вФЗ РФ№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потреблени».

Отходы класса Б требуют обязательного обеззараживания. Собирают их в мягкую или твердую упаковку желтого цвета, заполняя не более чем на ¾ от объема. Острый инструментарий запрещено упаковывать в мягкие полиэтиленовые пакеты и разбирать вручную: для этого существуют специальные пластиковые контейнеры.

Отходы обеззараживают, отправляют на территорию для временного хранения. Вывозом на утилизацию занимаются специализированные компании, в автопарке которых есть особый транспорт. Самостоятельно вывозить на захоронение или сжигание такой мусор парикмахерские и барбершопы не имеют права.

Как организовать правильную утилизацию

Чтобы не получить штраф от Роспотребнадзора, позаботьтесь о правильной утилизации отходов в организации заранее. Заключите договор со специализированной компанией, которая вывозит на утилизацию – это станет вашим залогом спокойной работы. Но только при условии, что на территории заведения действительно соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.