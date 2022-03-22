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Какие телефоны XIAOMI стоит покупать в 2022 году?

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Весна 2020-го принесла новые сложности в международной торговле и трансграничной логистике. Некоторые производители электроники из Юго-восточной Азии прекратили поставки смартфонов просто из-за чрезмерно усложнившейся доставки в нашу страну.

Но несмотря на описанные проблемы, купить телефон Xiaomi можно посетив Ozon.ru интернет-магазин. Поскольку логистика усложнилась, параллельно повысились и цены на электронику в салонах связи и техномаркетах. Так что покупки на маркетплейсах стали еще выгоднее.

Советы специалистов

Эксперты указывают на риск возникновения сложностей с обновлением мобильных гаджетов и рекомендуют остановить внимание на свежих новинках, чтобы в ближайшие годы обладать современными и актуальными устройствами.

  • Приобретение Айфонов на перспективу рискованно. Американская корпорация может все-таки присоединиться к санкциям и тогда само пользование дорогостоящими смартфонами станет под вопросом.
  • Китайские товарищи категорически не приемлют несанкционированные ООН ограничения и поэтому пользоваться мобильными гаджетами из Поднебесной можно безбоязненно.
  • В последние лет пять флагманы из Китая по техническим возможностям практически не уступают американским аналогам.

Сегодня приобретать китайские смартфоны намного выгоднее и безопаснее, нежели западные.

Самые перспективные китайские смартфоны 2022

По одному из независимых рейтингов смартфоны Xiaomi Redmi Note 10 Pro заняли почетное второе место в десятке лучших. Устройство относится к категории смартфонов среднего класса 10-го поколения. Гаджет сочетает три наиболее востребованных пользователями качества.

  • Емкий аккумулятор для длительной автономной работы.
  • Высокая производительность процессора.
  • Отличные фото и видео камеры.

Для повышения комфорта смартфон оснащен функцией ускоренной подзарядки Turbo Charge. Для продвинутых пользователей предусмотрен функционал бесконтактных платежей NFC (что для самого Китая не характерно). Повышенная защита от влаги и пыли.

Заслуживает внимания Xiaomi 11 Lite 5G NE 8 128GB. К удовольствовав любителей компьютерных игр устройство оснащено процессором повышенной производительности Snapdragon 778G. По отзывам экспертов, китайский флагман успешно конкурирует с аналогичного класса смартфонами Samsung А и Apple SE.

Инновация – добавлена поддержка мобильных сетей 5-го поколения. Для европейских пользователей включена система NFC.

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