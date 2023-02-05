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Какие тарифы предлагает Дом.ру своим клиентам?

Автор На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Домашний интернет для нормальной жизни так же необходим, как наличие в доме электричества и бытовой техники. И его работа должна быть стабильной и безотказной. При подключении домашнего интернета Дом.ру, клиентам будет обеспечены надежность и стабильность использования.

Предложения компании

Компания создала скоростной домашний интернет для дома или квартиры. Сегодня Дом.ру интернет тарифы предоставляет для клиентов:

  • Дом.ру Mega M – подходит для применения в обучении или работе; 
  • Дом.ру Меga L — выгодное специальное предложение для просматривания видеофильмов;
  • Дом.ру Mega XL —  безграничность возможностей интернета.  

Интернет «Дом.ру», подключаемый с помощью специального кабеля, обладает высокой скоростью, достаточной для просмотра фильмов без подзагрузки; быстрого скачивания файлов; звонков по видеосвязи. Интернет «Дом.ру» — с аптаймом более 99 %, означающий стабильную и бесперебойную работу в любые дни и время суток.

Сотрудники устанавливают интернет в течении одного-двух дней после получения заявки. При установке скоростного интернета от «Дом.ру», работники компании не только проведут домашний интернет, но и помогут клиенту настроить оборудование, с подключением всех его технических устройств. А в случае необходимости, с помощью круглосуточной техподдержки возможно оперативное решение любых проблем по телефону.

Дом.ру» обеспечивает не только установку домашнего интернета, но покупку необходимого роутера. Предлагаются выгодные тарифы: с помощью специалистов клиенты могут выбрать необходимое устройство, с нужной скоростью передачи, соответствующее числу техники, габаритам помещения.  

Преимущества провайдера

Для установки интернета от Дом.ру, следует прислать заявку через сайт.   Клиенты получают многие преимущества:

  • наличие суперскоростного подключения; 
  • свыше ста каналов домашнего телевидения;    
  • стабильность сигнала;
  • высокоскоростная передача данных:
  • возможность быстрого скачивания файлов;
  • помощь техподдержки в круглосуточном режиме;
  • установку видеонаблюдения для охраны квартиры.  

С Дом.ру пользователи всегда будут в режиме онлайн. Его тарифы обеспечивают использование сверхбыстрого интернета на любом устройстве. Можно не переживать по поводу качества сигнала. Подключившись к домашнему интернету Дом.ру, клиенты обеспечат себе максимум комфорта. 

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