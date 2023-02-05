Какие тарифы предлагает Дом.ру своим клиентам?

Домашний интернет для нормальной жизни так же необходим, как наличие в доме электричества и бытовой техники. И его работа должна быть стабильной и безотказной. При подключении домашнего интернета Дом.ру, клиентам будет обеспечены надежность и стабильность использования.

Предложения компании

Компания создала скоростной домашний интернет для дома или квартиры. Сегодня Дом.ру интернет тарифы предоставляет для клиентов:

Дом.ру Mega M – подходит для применения в обучении или работе;

Дом.ру Меga L — выгодное специальное предложение для просматривания видеофильмов;

Дом.ру Mega XL — безграничность возможностей интернета.

Интернет «Дом.ру», подключаемый с помощью специального кабеля, обладает высокой скоростью, достаточной для просмотра фильмов без подзагрузки; быстрого скачивания файлов; звонков по видеосвязи. Интернет «Дом.ру» — с аптаймом более 99 %, означающий стабильную и бесперебойную работу в любые дни и время суток.

Сотрудники устанавливают интернет в течении одного-двух дней после получения заявки. При установке скоростного интернета от «Дом.ру», работники компании не только проведут домашний интернет, но и помогут клиенту настроить оборудование, с подключением всех его технических устройств. А в случае необходимости, с помощью круглосуточной техподдержки возможно оперативное решение любых проблем по телефону.

Дом.ру» обеспечивает не только установку домашнего интернета, но покупку необходимого роутера. Предлагаются выгодные тарифы: с помощью специалистов клиенты могут выбрать необходимое устройство, с нужной скоростью передачи, соответствующее числу техники, габаритам помещения.

Преимущества провайдера

Для установки интернета от Дом.ру, следует прислать заявку через сайт. Клиенты получают многие преимущества:

наличие суперскоростного подключения;

свыше ста каналов домашнего телевидения;

стабильность сигнала;

высокоскоростная передача данных:

возможность быстрого скачивания файлов;

помощь техподдержки в круглосуточном режиме;

установку видеонаблюдения для охраны квартиры.

С Дом.ру пользователи всегда будут в режиме онлайн. Его тарифы обеспечивают использование сверхбыстрого интернета на любом устройстве. Можно не переживать по поводу качества сигнала. Подключившись к домашнему интернету Дом.ру, клиенты обеспечат себе максимум комфорта.