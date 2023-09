Какие существуют криптокошельки?

Криптовалюта привлекает инвесторов высокой волатильностью, которая может при правильном прогнозе принести немалую прибыль. Этот актив подходит как для долговременного инвестирования, так и для краткосрочных сделок.

Где хранят крипту?

Криптокошельки играют ключевую роль в обеспечении безопасности цифровых активов. Существует несколько их типов, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки в плане безопасности. Какие есть самые безопасные типы криптокошельков:

Хардварные кошельки представляют собой физические устройства, специально разработанные для хранения криптовалют. Они работают в автономном режиме, что делает их менее подверженными взлому через интернет. Приватные ключи хранятся в изолированной среде, что значительно снижает риски взлома. Бумажные кошельки: этот метод хранения цифровых денег предполагает создание физической копии приватного ключа на бумаге. Кошелек никаким образом не связан с интернетом, что делает его очень надежным. Однако существует риск потери или повреждения бумажного носителя. Многозначные кошельки (Multisig): Это тип кошельков, требующий несколько подписей для проведения транзакции. Это значительно повышает безопасность, так как злоумышленникам придется получить доступ к нескольким устройствам или владельцам для совершения операции. Десктопные кошельки: Программное обеспечение, устанавливаемое на ваш компьютер. Они могут быть безопасными, если вы соблюдаете хорошие практики безопасности, такие как регулярное обновление программы и использование антивирусного ПО. Однако они могут быть уязвимы к вирусам и взломам, если ваш компьютер заражен. Мобильные кошельки: Эти приложения предназначены для использования на мобильных устройствах. Они обычно удобны в использовании, но требуют особой осторожности, так как мобильные устройства могут быть подвержены вирусам и хакерским атакам. Онлайн-кошельки: Кошельки, которые доступны через интернет-браузер. Они удобны, но также наиболее подвержены рискам, так как ваш приватный ключ хранится на серверах третьей стороны.

Важно помнить, что безопасность зависит от сочетания нескольких факторов, включая тип кошелька, сетевую безопасность, личные практики безопасности (сложные пароли, двухфакторная аутентификация) и уровень осторожности при обращении с криптовалютами. Независимо от выбранного кошелька, важно следовать рекомендациям производителей и экспертов в области криптовалютной безопасности.

Если крипта была ошибочно переведена на другой кошелек – что делать?

Нередко можно услышать, что человек ошибся при написании номера счета криптокошелька, и деньги попали в руки совершенно другого человека. Казалось бы, ситуация получилась безнадежная и с цифровыми активами придется попрощаться. Но это не так. Их можно вернуть, воспользовавшись протоколом ROTARCOTBSEP — reconstruction of the absent records in the chain of transactions through blockchain search engine protocol (восстановление отсутствующих записей в цепочке транзакций через протокол поисковой системы блокчейн).

Функции протокола:

определение номера счета отправителя и получателя;

указание даты и времени совершения перевода;

отслеживание всех цепочек транзакции;

определение размера комиссии и суммы перевода.

Эти данные необходимы для запуска процедуры чарджбэк. Этот протокол внедрили самые крупные криптобиржи с целью повышения безопасности денежных средств и цифровых активов клиентов.