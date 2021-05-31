Какие существуют услуги хостинга

Хостинг — неотъемлемая часть любого работающего в Сети веб-ресурса. Без хостинга посетитель на сможет открыть сайт и осуществить необходимые действия. Это услуга, на которой работают все сайты и обеспечивается их доступность в Интернете. Но видов хостинга есть несколько, поэтому если вы владелец ресурса, то прежде всего вам следует разобраться, какой вид хостинга нужен именно вам и какие основные отличия между разными вариантами.

Услуг хостинга для размещения сайтов есть несколько. Это виртуальный общий хостинг, виртуальный приватный сервер, выделенный сервер, реселлинг и колокейшн. Начнем с самого простого и доступного для каждого. Это виртуальный общий хостинг, другими словами shared хостинг, который является наиболее простым и дешевым вариантом для размещения сайтов в Сети. Это тип услуги подойдет для простых сайтов, которые не создают нагрузки на сервер. Например, у вас сайт-визитка, портфолио, блог, самый простой интернет-магазин или даже начинающий свой путь форум, тогда в таком случае виртуальный хостинг — идеальный вариант для работы сайта. Работать с такой услугой может каждый, стоимость напрямую зависит от выбранного тарифа и количества выделенных ресурсов. На общем хостинге все сайты размещены на одном сервере, на одном IP адресе. Но востребованные и надежные услуги хостинга этим вариантов не ограничиваются.

Второй по популярности вариант — это виртуальный приватный сервер или VPS (VDS). Это часть сервера, которая выделяется конкретно под одного пользователя. VPS (VDS) обладает выделенным IP адресом, который принадлежит исключительно одному владельцу.

Выделенный сервер — это одна физическая машина, которая предоставляется в аренду одному пользователю. Это наиболее мощный и производительный вариант для размещения сложных проектов. На выделенный сервер можно установить любое необходимое программное обеспечения и не зависеть от соседей по серверной машине. Его альтернатива колокейшн. Это когда владелец ресурса самостоятельно покупает сервер и ставит его в дата-центр для обеспечения его бесперебойной работы.

И последний вид хостинга — это реселлинг. Этот вариант используется для перепродажи услуг хостинга или для размещения большого количества сайтов на одной услуге. На практике реселлинг покупают те, кто хочет попробовать себя в роли хостера и получить дополнительный заработок. По сути реселлинг — это обычный виртуальный общий хостинг, но с более широкими возможностями для организации продажи услуг другим пользователям.