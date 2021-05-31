Какие существуют услуги хостинга

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.59 EUR/RUB: 89.67 BTC/USD: 8756.9

31 июня : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Какие существуют услуги хостинга

31.05.2021 11:02

Какие существуют услуги хостинга

Хостинг — неотъемлемая часть любого работающего в Сети веб-ресурса. Без хостинга посетитель на сможет открыть сайт и осуществить необходимые действия. Это услуга, на которой работают все сайты и обеспечивается их доступность в Интернете. Но видов хостинга есть несколько, поэтому если вы владелец ресурса, то прежде всего вам следует разобраться, какой вид хостинга нужен именно вам и какие основные отличия между разными вариантами.

Услуг хостинга для размещения сайтов есть несколько. Это виртуальный общий хостинг, виртуальный приватный сервер, выделенный сервер, реселлинг и колокейшн. Начнем с самого простого и доступного для каждого. Это виртуальный общий хостинг, другими словами shared хостинг, который является наиболее простым и дешевым вариантом для размещения сайтов в Сети. Это тип услуги подойдет для простых сайтов, которые не создают нагрузки на сервер. Например, у вас сайт-визитка, портфолио, блог, самый простой интернет-магазин или даже начинающий свой путь форум, тогда в таком случае виртуальный хостинг — идеальный вариант для работы сайта. Работать с такой услугой может каждый, стоимость напрямую зависит от выбранного тарифа и количества выделенных ресурсов. На общем хостинге все сайты размещены на одном сервере, на одном IP адресе. Но востребованные и надежные услуги хостинга этим вариантов не ограничиваются.

Второй по популярности вариант — это виртуальный приватный сервер или VPS (VDS). Это часть сервера, которая выделяется конкретно под одного пользователя. VPS (VDS) обладает выделенным IP адресом, который принадлежит исключительно одному владельцу.

Выделенный сервер — это одна физическая машина, которая предоставляется в аренду одному пользователю. Это наиболее мощный и производительный вариант для размещения сложных проектов. На выделенный сервер можно установить любое необходимое программное обеспечения и не зависеть от соседей по серверной машине. Его альтернатива колокейшн. Это когда владелец ресурса самостоятельно покупает сервер и ставит его в дата-центр для обеспечения его бесперебойной работы.

И последний вид хостинга — это реселлинг. Этот вариант используется для перепродажи услуг хостинга или для размещения большого количества сайтов на одной услуге. На практике реселлинг покупают те, кто хочет попробовать себя в роли хостера и получить дополнительный заработок. По сути реселлинг — это обычный виртуальный общий хостинг, но с более широкими возможностями для организации продажи услуг другим пользователям.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги