Какие последствия коронакризиса нас преследуют до сих пор

Коронавирус изменил жизнь десятков миллионов граждан во всем мире. Еще длительное время посещать магазины и организации можно будет только при наличии масок, а люди будут сторониться друг друга из-за опасения заболеть. Оказал влияние COVID-19 и на экономику, в которой в ближайшем будущем планируется много изменений.

Повышение уровня безработицы

В связи с ограничениями, перестали работать множество заведений сферы обслуживания (кафе, бары и рестораны), фитнес-центры. Эксперты утверждают, что после снятия всех запретов, около 90 процентов всех заведений могут не открыться вновь из-за понесенных убытков. А это рост числа безработных, которым придется искать новое место трудоустройства. Кроме предприятий сферы обслуживания, негативная тенденция коснет и другие виды бизнеса. По утверждению аналитиков, около 50% всех компаний планируют сокращение численности сотрудников, а 20% фирм собирается сокращать уровень зарплат.

Как быть?

Хоть государство и разрабатывает программы поддержки бизнеса и сотрудников, неясно, когда они начнут функционировать в полном объеме. Тем более, что уже сейчас множество граждан ищет новую работу. Неясно также, как на безработицу повлияет новая редакция закона о занятости. Если вы входите в число сотрудников из наиболее пострадавших сфер, можно задуматься о смене квалификации.

Если срочной необходимости в поиске работы нет, есть сбережения или доходы, настоятельно рекомендуем изучать новые направления и навыки, заниматься саморазвитием. Сейчас это все доступно через интернет, есть множество курсов и семинаров (платных и бесплатных), где каждый желающий может получить знания.

Увеличение цен

Растут курсы базовых иностранных валют, что приводит к повышению цен на импортные товары. Кроме того, тормозится международная торговля, поэтому стоимость электроники, бытовой техники, комплектующих и всех заграничных товаров будет увеличиваться.

Как быть?

Не следует сейчас закупать три ноутбука, две стиральные машинки и пять смартфонов, чтобы их продать дороже через год. Некоторые даже берут для этих целей кредиты. В России объем выдачи потребительских займов снова обновил рекорд.

Продать легко не получится, так как люди будут экономить деньги. Нельзя брать дорогостоящие импортные вещи в кредит. Приобретать в условиях кризиса нужно только то, что планировали до этого. Можно впрок закупить необходимые лекарственные препараты (если позволяет срок годности). Лучше не совершать крупных приобретений, а придержать деньги.

Рост процентных ставок в банках

Планируется введение нового налога на прибыль по депозитам, поэтому есть смысл задуматься об инвестировании в акции и другие ценные бумаги. Ставки по кредитным продуктам тоже могут значительно вырасти, а когда пойдут вниз – неизвестно, но конечный результат будет зависеть от решений, которые будет принимать ЦБ РФ.

Как быть?

Эксперты портала 1mbank.ru не рекомендуют в условиях кризиса осуществлять крупные покупки и оформлять дорогостоящие кредиты. Из-за высоких процентных ставок будет значительная переплата, кроме того, никто не знает, что будет с доходами в ближайшем будущем. К примеру, вы сейчас оформите ипотечный займ, а вас сократят, что тогда делать с этим? Оформлять кредиты можно только при 100% уверенности в будущих доходах.

Волатильность фондовых рынков

На финансовых мировых рынках сейчас наблюдается состояние, носящее название «идеальный шторм». Эпидемия COVID-19 и развал сделки с ОПЕК+ привел к тому, что стоимость нефти упала до минимальных значений с 90-х годов. Рынки сейчас лихорадит, но правительства мировых стран предпринимают меры для их стабилизации. Пока неизвестно, как будет вести себя рынок, но эксперты считают, что летом стоимость нефти будет увеличиваться, но конкретный результат зависит от развития эпидемиологической ситуации в мире. Поэтом дать точный прогноз не представляется возможным.

Как быть?

Самое главное правило в кризисной ситуации – это не паниковать, принимать только взвешенные и трезвые решения. Советы будут следующие:

Чтобы снизить риски потери денег, оставьте их храниться во вкладах в разных валютах, можно купить облигации государственного займа.

Если есть лишние средства, и вы не хотите, чтобы они обесценились, приобретите на длительный период акции компаний, фондовые индексы. Сейчас их стоимость низкая, а в перспективе 5-7 лет она будет расти.

Нельзя спекулировать валютой, если у вас нет соответствующего опыта и квалификации. В условиях высокой волатильности рынка, можно потерять много денег.

Эксперты утверждают, что в краткосрочном плане последствия для экономики негативные, но в долгосрочной перспективе, наоборот, позитивные. В связи с пандемией COVID-19 могут возникнуть такие хорошие вещи:

Наличие гарантированного дохода от государства.

Появление и развитие удаленных профессий, поэтому молодые родители могут развивать карьеру из дома.

Большая часть торговли перейдет в онлайн, что снизит издержки и стоимость товаров. Это имеет свои преимущества, так же, как и удаленное кредитование онлайн.

Правительства стран станут больше внимания уделять медицине, здоровому образу жизни.

Мир уже стал более гуманным по отношению к людям, так как в большинстве государств был сделан выбор между экономическим развитием и жизнями пожилых людей в пользу второго. Нам всем необходимо приспосабливаться к текущей ситуации, главное, не паниковать и всегда иметь здравый рассудок (особенно в сфере финансов).