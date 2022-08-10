Какие часы Apple Watch выбрать в 2022 году?

Apple Watch — лидеры среди часов, которые следует приобрести. Но вопрос, каким именно отдать предпочтение, для многих представляет загадку, так как существующие многие модели различаются между собой не только по дате производства, но и функционалом.

По мнению экспертов, купить Apple Watch стоит обладателям iPhone, потому что, используемые вместе, эти умные гаджеты откроют множество преимуществ. Широкий выбор популярных часов представлен на сайте https://price2.ru/category/smart-chasy, способных удовлетворить любые запросы и финансовые возможности, которые также являются оптимальным решением на 2022 год.

Apple Watch Series 3

Эппл вотч 3 — умные часы, появившиеся еще пять лет назад, бесспорно, немного устаревшие, но на сегодняшний день они по-прежнему очень востребованы. Увеличенное обрамление дисплея и стандартные циферблаты являются дополнением главных функций.

Apple Watch 3 и сегодня продают на сайте производителя, а также существует поддержка последних версий WatchOS. Основные функции модели:

отслеживание активности и пройденного расстояния;

онлайн оплата покупок;

фирменная ОС использует приложения;

функция воспроизведения аудио;

экраны 38 и 42 мм;

возможность наблюдать за погодой и временем;

получение рассылок и СМС;

фиксация результатов во время тренировки.

На сегодняшний день Apple Watch 3 представляют собой самое доступное решение из актуальных вариантов. За сравнительно небольшие деньги возможна покупка высококачественных часов, используя их можно понять, устраивает ли такой гаджет, и нужно ли приобретать более современный.

Apple Watch SE

Эпл вотч 3Е являются по-настоящему превосходными часами, ведь их цена ненамного превосходит 3 версию, но функции приближаются к последней. Если у классического вотча имеется диагональ 38 или 42 мм, то в данном случае эта величина выросла на 30 %, что является гарантией комфортного управления. Воздействие от случайного касания к дисплею уменьшается, а переключение программ производится с намного большей скоростью.

Еще одним достоинством считается расположение на крупном дисплее большего объема нужных информационных данных. Информативные возможности циферблата на SE значительно увеличились. Если сравнить с вотчем 3 уровень производительности, видно, что в новом варианте она возросла. При планировании использования многих приложений, может удивить плавность и высокая скорость многозадачного использования. Запуск приложений происходит в течение нескольких мгновений. Часам не опасна вода, поэтому с ними возможно погружение в воду глубиной до пятидесяти метров. Период автономной работы — 18 часов.

Эпл вотч СE представляют собой смарт-часы, которые можно порекомендовать. Возможно отслеживать качество сна и результативность тренировки. Просто звонить и прослушивать музыку, можно установить напоминания о нужных событиях, проводить полезные практики, к примеру, методику преодоления стрессового состояния.

Эпл вотч спорт 42mm

Использование умных смарт-часов apple watch sport 42mm возможно с iPhone не меньше 5 версии, они совместимы с инновационной технологией 3D Touch и порадуют своих обладателей наличие широких возможностей.

Данная модель выпускается с несколькими вариантами циферблатов, есть функции ответа на входящие звонки, просматривания фотографий, прослушивания музыки, использование опции навигатора и перевода голосовых сообщений в форму печатного текста, к примеру, для ответов на СМС. Часы способны к работе в течение 18 часов на одной зарядке аккумулятора, оснащены модулями Bluetooth и Wi-Fi, дисплей покрывает высокопрочное, защитное стекло. Для изготовления корпуса используется анодированный алюминий.

Apple Watch S5 и Apple Watch S6

Через сайт https://price2.ru возможно купить популярные в 2022 году мужские, женские и детские смарт-часы. Эпл вотч 5 станут отличным вариантом, но их сняли с производства, потому приобрести их немного сложнее. Экран представляется двумя решениями: 40 и 44 мм. Эта версия обладает высокой водонепроницаемостью. Дисплей постоянно включен, такое свойство применили впервые в данной версии. Потому нет нужды в поднимании руки для активации экрана. Основными достоинствами модели являются:

стильность дизайна с наличием титановых элементов;

отслеживание состояния здоровья и поддержка измерения показаний ЭКГ;

постоянная активность дисплея;

внутреннее хранилище объемом в 32 гигабайт.

Экономичный аккумулятор обеспечивает автономную работу на весь день. Титановые модели представлены двумя оттенками: изящным и строгим черным, и серебристым, подчеркивающим изысканную красоту часов.

Apple Watch S6 представляют предпоследний вариант актуальных устройств. Очень схожи с 5 версикй, но отличие все же есть. Например, появились новые оттенки корпуса – красные и синие. Эпл вотч S6, обладают постоянно активным дисплеем, оптимизированными функциями 5 версии, ярким дисплеем и пульсоксиметром.

Apple Watch S7

Врсия Эпл вотч С7 самая новая, и потому самая лучшая. Часы оснащены:

датчиками отслеживания активности;

опцией ЭКГ;

новым циферблатом;

самым большим, за все существование часов, дисплеем.

Многие функции подобные версии 6, а основное отличие заключено в экране. Впервые дисплей имеет размер 41 и 45 мм. А также устройство оснащено инновационным циферблатом и полноценной Qwerty клавиатурой. Превосходная опция Apple Watch 7 позволяет отслеживать качество сна. Умные часы подскажут, как правильно выполнить коррекцию своего режима дня, для получения полноценных часов отдыха. Кроме того, во время сна возможно измерение частоты дыхания.

Купить Apple Watch S7— наилучшее решение, если есть желание приобрести новые часы. Многие полезные функции, разнообразие режимов тренировок, бережная забота о здоровье и наличие некоторых опций смартфона — все это получат обладатели «яблочных» часов последней модели.