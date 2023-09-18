Какие бывают разрешения камер видеонаблюдения?

В мире видеонаблюдения современные технологии продолжают развиваться, обеспечивая всё более высокое качество изображения и большую чёткость. Одним из ключевых параметров, влияющих на качество видеозаписи, является разрешение камеры. Рассмотрим различные виды разрешений камер видеонаблюдения и их особенности.
Зачем нужны камеры с высоким разрешением
Видеокамеры с высоким разрешением (High Definition, HD) стали незаменимым инструментом в системах видеонаблюдения. Они дают более детализированное изображение, что позволяет улучшить качество наблюдения.
На рынке HD-камер существует модели разрешением 1, 1.3, 2, 3,5,8,12 и даже 33 Мп. Причём разрешение гибридных AHD-камер обычно ограничено 2 Мп максимум, но при этом качество изображения у них будет несколько хуже, если сравнивать цифровыми IP-видеокамерами.
Важно различать понятия мегапикселей и ТВ-линий (TVL) при выборе камеры. Мегапиксели связаны с разрешением изображения, а TVL определяют качество аналоговой камеры. В большинстве случаев цифровые камеры предпочтительнее благодаря более высокому качеству и детализации изображения.
Преимущества HD-камер
Разрешение видеокамеры видеонаблюдения напрямую влияет на чёткость и детализацию изображения. Чем выше разрешение, тем более чёткое изображение мы получаем. Преимущества высокой чёткости включают:
- Большая детализация. HD-камеры способны зафиксировать больше деталей, что позволяет использовать объективы типа «рыбий глаз» с панорамным обзором.
- Улучшенная распознаваемость. Высокая чёткость позволяет лучше распознавать объекты, что полезно для идентификации лиц, номеров автомобилей и других объектов.
- Хорошая совместимость. Практически всё современное оборудование поддерживает минимум HD-изображение.
Кроме того, существует улучшающие качество изображения технологии. Например, прогрессивное сканирование, динамическое шумоподавление 2D или 3D, широкий динамический диапазон (WDR). Эти технологии совместимы только с HD-камерами.
Популярные HD-форматы
Форматы разрешения HD-видеокамер могут варьироваться в зависимости от производителя и модели камеры. Наиболее распространёнными форматами являются:
- 720p (1280×720 пикселей). Этот формат предоставляет достаточно хорошее качество для многих ситуаций и является стандартом для многих HD-камер.
- 1080p (1920×1080 пикселей). Он обеспечивает улучшенное качество и детализацию и подходит для более требовательных систем.
- 4K (3840×2160 пикселей). Этот формат даёт ультравысокое разрешение и идеально подходит для задач, где необходимо максимальное качество изображения.
Сегодня всё чаще на рынке можно встретить видеокамеры, снимающие изображение в формате 8K, что значительно расширяет возможности видеоаналитики.
Как выбрать HD-камеры для видеонаблюдения?
Выбор HD-камеры для видеонаблюдения зависит от конкретных задач. Нужно учитывать следующие факторы:
- Разрешение. 720p подходит для стандартных ситуаций, но 1080p или даже 4K бывают необходимы для более требовательных задач.
- Угол обзора. Учтите не только разрешение, но и угол обзора камеры. Определите, сколько камер необходимо для полного охвата области.
- Задержка видео (TIME LAG). Все цифровые камеры передают видео с незначительной, менее секунды, задержкой. Чем она меньше, тем более мощный и современный видеопроцессор установлен, тем надёжнее стабильнее работает камера.
- Тепловыделение. Каждая камера выделяет тепло, но главная задача корпуса — эффективно его рассеивать. Чем меньше греется камера, тем дольше она проработает.
- ИК-подсветка. Камеры с инфракрасной подсветкой могут видеть даже в полной темноте, что расширяет возможности видеоконтроля.
- Бюджет. Учтите ваши финансовые возможности. Камеры с высоким разрешением более дорогие.
Также стоит учитывать и производители, ведь от этого зависит качество техподдержки. Как правило, при покупке недорогих камер «noname» пользователи рискуют возможным отказом в гарантии и невозможностью получения новых функций из-за отсутствия обновлений.
Способы компрессии
Одним из первых форматов сжатия видеопотока от камер наблюдения был в MJPEG. Но у него было несколько недостатков, один из которых — большой объём занимаемых данных, а сократить его можно, лишь снизив качество записи. Пришедший ему на смену формат H.264, работающий в режиме постоянного потока CBR, дал новые возможности: он не только экономит места на накопителях, но и позволяет точно рассчитать объёмы записываемой информации и битрейт видеокамер в зависимости от разрешения.
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