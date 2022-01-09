Какие акции стоит купить в 2022 году

Сейчас ситуация на фондовом рынке может запутать даже самого подкованного инвестора. Активы многих компаний, перестали подчиняться обычным правилам игры, и просто поражают своей волатильностью. В тоже время, наиболее продвинутые игроки рынка, используют данную возможность, и зарабатывают солидные капиталы в кратчайшие сроки. Сегодня, мы расскажем, как стоит вести себя на фондовой бирже в 2021 году, чтобы получать наиболее высокий доход, и при это практически не рисковать.

Стоит ли инвестировать в голубые фишки

Многие участники рынка, считают, что лучший выбор в нынешней ситуации – приобретение «голубых фишек». Если Вы не знакомы с данным словосочетанием, то поясним, что это – акции крупнейших компаний, которые прямо влияют на экономику государств. К примеру, к американским голубым фишкам относятся INTC акции, Гугл, Амазон, Боинг и т.д. Дело в том, что активы этих компаний, в долгосрочной перспективе – всегда растут, и даже если рынок будет на спаде, то потеря инвестированных денег будет лишь временной, а в итоге Вы все равно придете к доходу. Однако, покупка акций Эппл или Майкрософт, не способны дать стремительного роста, и прибыль будет насчитывать не более 10-15% в год, т.к. наиболее волатильный период уже позади. Поэтому, мы рекомендуем, рассмотреть другую возможность, о которой поговорим далее.

Инвестиции в лидеров рынка

В 2020-2021 году, тысячи инвесторов всего мира смогли заработать на акциях компаний Тесла и ГеймСтоп. Дело в том, что обе бумаги добавили в своей стоимости более 500%, что является рекордными показателями для фондового рынка. Однако, те инвесторы, которые не успели поймать момент, достаточно сильно рискуют продолжая инвестировать сейчас, ведь как известно, как только индикатор настроения рынка доходит до бычьего прогноза в 98-99%, тренд – разворачивается, оставляя наиболее жадных инвесторов с солидными убытками. Поэтому, мы не рекомендуем инвестировать, в тех, кто уже побил рекорды, а искать компании, которые лишь готовятся сделать подобный рывок. Альтернативой являются акции туристических компаний, ведь сейчас в период пост пандемии, данная отрасль оживает, что наверняка привлечет в данный сегмент множество новых инвесторов. Также к подобным компаниям можно отнести сети кинотеатров, ресторанов, отелей и т.д. Помните, хороший инвестор – думает наперед, а не следует вслед за толпой.