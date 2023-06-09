Каких бы масштабов ни была компания, ее сложно представить без телефонной связи. Но в силу развития технологий, разновидностей такого способа телекоммуникаций не мало. Операторы сотовой, виртуальной IP-телефонии, городской и спутниковой предлагают различные тарифы, условия и услуги, и каждый из этих видов связи по своему выгоден, как для малого и крупного бизнеса, так и для обычных людей. Разберемся, какой тип телефонии дешевле в том или ином случае.

Самая выгодная и востребованная в мире связь для бизнеса

За последнее десятилетие стремительно набирает обороты облачная IP-телефония. Ее основное и неоспоримое преимущество перед другими видами телефонии заключается в возможности создавать единую корпоративную телефонную среду в облаке. В таком случае все звонки внутри компании, между сотрудниками и начальством, абсолютно бесплатны, даже если кто-то из компании находится за границей. Это значительно экономит средства предприятиям с большим штатом или имеющим офисы в разных городах и даже странах. И для клиентов или партнеров компании, которая использует услуги облачной IP-телефонии, такая связь тоже считается самой выгодной. Входящие звонки могут осуществляться на бесплатные федеральные или сотовые номера. Доступность такой связи по стоимости достигается за счет того, что все звонки осуществляются посредством сети Интернет. Для использования всех преимуществ данной технологии необходимо подключить популярную виртуальная АТС на 1ats.ru — один из самых выгодных сервисов облачной телефонии в России и других странах мира.

Помимо самых дешевых тарифов на звонки, облачные технологии позволяют внедрять и использовать на предприятиях различные инструменты и системы, которые облегчают работу сотрудников и ведение бизнеса в целом. Например, интеграции CRM-систем, использование многоканальных номеров, умные переадресации, интерактивное голосовое меню и прочее. Эти и другие услуги могут предоставляться бесплатно в том или ином тарифном пакете любого оператора ВАТС, как в Москве, так и других городах. Например, изучив тарифы на связь «1АТС», можно увидеть, что самый недорогой пакет связи обойдется всего в 300 рублей в месяц. Сюда входит бесплатное подключение, различные услуги, возможность звонить на мобильные номера по всей России за 1,8 руб/минута, на стационарные Москвы — по 0,65 руб/минута.

Можно привести еще много аргументов в пользу IP-телефонии для бизнеса, но и всего того, что описано выше вполне достаточно, чтобы понять: данный тип телефонной связи самый выгодный на сегодняшний день не только в России, но и других странах мира. Дешевле, чем связь через Интернет, ничего другого пока нет.

Какая связь для личных целей самая дешевая

В этой статье не обойдем стороной и обычных пользователей. Здесь много рассказывать не нужно. Практически все имеют смартфоны с доступом к Интернет, что дает возможность использовать для связи с родными, близкими, друзьями и даже сотрудниками различные мессенджеры. Viber, WhatsApp, Телеграм — приложения, которые на сегодняшний день дают нам доступную и самую дешевую телефонную связь. Но для обычных пользователей, чтобы иметь доступ к глобальной сети и использовать мессенджеры, необходимо подключиться к одному из операторов сотовой связи, который предоставляет самые выгодные тарифы для доступа в Интернет. Для этого достаточно сравнить стоимость услуг мобильных провайдеров.

Что делать, если в том или ином месте нет сотового покрытия, например, в горах или глубоко в лесу? В таком случае можно не говорить о самой дешевой связи, ведь кроме спутниковой ничего другого пока нет.

В итоге можно сделать вывод, что самым дешевым видом связи для бизнеса и для перекрестных граждан является телефония посредством Интернет.