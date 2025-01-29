Какая реальная переплата будет по онлайн-займу?

Финансовые сложности могут возникнуть практически у каждого. Взять деньги в долг у близких или в банке не всегда возможно, поэтому услуги МФО так распространены. То, что микрокредитные компании предлагают ссуду под относительно большие проценты и взимают достаточно ощутимые штрафы за малейшие просрочки, — факт общеизвестный. Поэтому возникает вопрос: какова реальная сумма переплаты по онлайн займу. Эта статья — о том, как выполнить точный расчет переплаты и какими инструментами можно воспользоваться при этом.

Что такое переплата по займу?

Переплатой по микрокредиту называется разница между суммами: которая была взята в долг, и той, которую предстоит вернуть. Если речь идет об МФО, сумма переплаты по различным причинам может быть как вполне приемлемой, так и значительной. Причина в том, что в реальную сумму переплаты входят.

Проценты за пользование микрозаймом. Комиссии.

Штрафы за просрочки.

Как рассчитать сумму микрозайма?

Для самостоятельного расчета переплат по микрокредиту рекомендуется учесть такие факторы:

объем микрозайма;

срок кредитования;

ежедневная процентная ставка;

дополнительные платежи.

Формула расчета: умножить сумму микрокредита на число дней пользования займом и процентную ставку. К полученной сумме следует прибавить комиссии. Нелишне также рассчитать переплату и с учетом штрафов. Лишь в этом случае «картинка» по микрозайму будет не благостной, как в рекламном приложении, а вполне объективной.

Онлайн-калькулятор

В век компьютеризации расчеты вручную непопулярны. Гораздо удобнее и быстрее выполнить подсчеты на онлайн-калькуляторе, который разработан специально для расчетов по микрокредитам. Преимущество специализированных программ в том, что они учитывают все особенности конкретного займа и позволяют получить точный результат. Другое преимущество калькулятора — быстрота расчета. Получить нужную информацию можно за несколько секунд.

Мобильное приложение

Это выбор финансово грамотных людей, которые привыкли держать все денежные вопросы под постоянным контролем. Специальное программное обеспечение для гаджетов дает возможность не только рассчитать совокупную сумму микрозайма с учетом вознаграждений МФО, но и отслеживать сроки платежей, напоминают о внесении выплат. Отдельные приложения дают полезные советы относительно финансовой грамотности. Приложения доступны для мобильных устройств с различными операционными системами и позволяют рационально управлять займами и собственными финансами в целом.

Заключение

Расчет переплат по микрокредитам — не просто своеобразная арифметическая задача, а повышение финансовой грамотность, урок бережного обращения с деньгами. Расчеты на бумажном листе, онлайн-калькуляторы или приложения для мобильного устройства — варианты, доступные для каждого. Если пользователь не уверен в том, что сумеет принять правильное решение, — можно воспользоваться услугами специалистов по микрокредитам. Услуги кредитных брокеров от нашей компании бесплатны.

Правильно выполненные расчеты позволяют сделать рациональный выбор и избежать финансовых сложностей при выплате долга. Основа финансовой свободы — информированность и умение планировать расходы.