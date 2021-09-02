На данный момент единого стандарта для тонировочных пленок в РФ не установлено. Однако действующее законодательство предусматривает определенные требования к тонировке для того, чтобы обеспечить безопасность на дороге. Невыполнение этих требований чревато штрафами для водителей.

Как правило, о том, что произошло нарушение, человек узнает, когда ему домой приходит оповещение. Есть способ узнать о возможных санкциях в отношении определенного лица с помощью онлайн-сервиса. Перейдите по ссылке https://shtrafy-gibdd.ru/uvedomlenija_o_novyh_shtrafah и оставьте свой контакт, чтобы своевременно получить оповещение о штрафах ГИБДД.

Виды разрешенной пленки

По закону тонировка разрешена на всех стеклах транспортного средства, но имеет значение степень затемнения. Если речь идет о передних боковых и лобовом стеклах, то пленка в идеале должна пропускать как минимум 70% света. Задних стекол это требование не касается. Кроме того, тонировочная пленка должна быть незеркальной и не мешать восприятию цветов.

Какие допускаются виды тонировки по ГОСТам:

Атермальная. Особенность такой тонировки состоит в защите салона авто от нагрева, что особенно актуально летом. Если автомобиль находится на солнце, разница температуры внутри салона и на улице может составить до 20 градусов. Светочувствительная или хамелеон. Позволяет менять уровень освещенности в салоне автомобиля в соответствии с освещением на улице. Чем ярче светит солнце, тем темнее пленка. В данном случае нет ограничений по цвету и маркировке, но важно, чтобы тонировка не искажала цветовосприятие. Из-за некачественной пленки водитель может расценивать желтый цвет светофора как зеленый. Съемная силиконовая или пластиковая тонировка. Один из самых распространенных вариантов для тех, кто не хочет получать штрафы. По факту такой способ редко работает.

Использование пленок зеркального типа по закону запрещено. Наружная поверхность такого изделия отражает падающий свет. Что касается задних боковых стекол, то действующее законодательство не предусматривает особых требований к ним. При необходимости можно использовать «глухую» тонировку.

Системы автоматической фиксации правонарушений еще не научились фиксировать нарушения, связанные с установкой тонировочной пленки. Если вас остановит сотрудник ГИБДД и у него возникнут вопросы к вашим стеклам, он может проверить их светопропускаемость. Для этого используется специальный девайс — тауметр. Снятие тонировки на месте, как правило, не дает результатов. Нарушителю в любом случае будет выписан штраф.