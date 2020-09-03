Как зависит скорость и качество интернета от стандартов и поколений сотовой связи.

В России высокоскоростной интернет передается во многих поколениях связи: 2G, 3G, 4G. Но самый быстрый и стабильный интернет — это тот, которые транслируется в современном поколении 4G. Существуют несколько стандартов в данном поколении связи: LTE, LTE advanced, WiMax и пр.

Но, наша компания часто сталкивается со следующими проблемами: горит 4G (LTE) на модеме, а скорость то 1-2 МБит/с, то 15-20 МБит/с.

Вследствие чего, пользоваться интернетом становиться крайне тяжело. Сразу возникают вопросы почему так происходит и как это исправить.

Это связано с тем, что у модема в приоритете стоит работа на более высоких частотах, условно на 4G 2600 МГц. Сигнал там может быть слабый, (например, 1 палочка), а значит качество сети плохое и в связи с этим низкая скорость.

При том, что тот же модем может принимать 4G 1800 МГц и в данном случае показывает 3-4 палочки. Скорость на этой частоте будет в несколько раз больше. Модем в случае доступности более высокой частоты 2600 МГц, будет постоянно цепляться за нее.

Чтобы этого избежать, следует правильно выбрать антенну для 4G-LTE сигнала в зависимости от того на какой частоте будет вещаться поколение 4G и настроить модем. В нашем примере это будет LTE 1800 МГц.

После этого, модем будет принудительно работать в заданном стандарте и перестанет переключаться на более высокие частоты.

Более подробно о частотах и стандартах, можете прочитать в нашей статье: о поколениях и стандартах сотовой связи.

На скорость интернета также могут повлиять и множество других факторов, а именно:

Загруженность базовой вышки оператора.

Достаточно слабый сигнал

Плохие показатели SINR — соотношение уровня сигнала, к уровню шума

Загруженность вышки сотового оператора, также может повлиять на скорость интернета. При том, не важно на сколько хороший и сильный сигнал там может быть. Показывать может хоть 4 палочки, но скорость все равно будет низкая.

Чтобы решить данную проблему, достаточно настроить антенну на другую, менее загруженную вышку. Для этого мы рекомендуем использовать панельные-направленные антенны.

Подобные антенны, как правило, имеют достаточное усиление. К тому же, они весьма просты в настройке и установке. Это позволяет их направлять на конкретную вышку, в отличии от всенаправленных антенн.

Сигнал может быть слабее, (например, 2-3 палочки) но так как вышка оператора менее загружена, скорость будет больше в несколько раз.

Это позволит решить проблему низкой скорости и можно будет сразу пользоваться стабильным, мобильным интернетом.

Для удобства настройки качества сигнала достаточно зайти в интерфейс модема: В меню — «Настройки» — «Система»- «Информация о модеме». (в конкретном случае, применимо для модемов фирмы Huawei)

Там вы увидите следующую картину.

Информация о модеме, а также о параметрах входящего сигнала.

(Пример на модеме Huawei E3372.)

Сейчас постараемся объяснить, что это все значит и как это должно помочь в настройке.

RSSI — показывает уровень вашего входящего сигнала. Значения отрицательные, чем ближе к 0, тем лучше сигнал. Например: значение сигнала -55 dBm, будет куда лучше, чем -80 dBm.

RSRP — уровень сигнала с базовой станции мобильного оператора. Чем больше число, например -110 dBm тем более нестабильное будет подключение, либо вовсе будет не устанавливаться.

RSRQ — это качество принятых пилотных сигналов. Пилот-сигнал — сигнал с известными на приемной стороне параметрами. (например: определенной частоты сигнала) Также измеряется в dBm.

SINR либо же Ec/Io — соотношение уровня сигнала, к уровню шума.

У каждого поколения сотовой связи качество сигнала будет разным, хотя основная частота может быть одна: Например на частоте 1800 МГц может транслироваться как 2G, так и 4G сигнал. Если не делать никаких настроек, то модем или роутер будет принимать то, 2G, то LTE стандарт и интернет будет с сильными провалами.

Как это все может помочь в настройке?

Конечно же, перед настройкой лучше поинтересоваться, где находятся ближайшие вышки сотового оператора. Это сделает настройку и установку антенн, более продуктивной, и быстрой.

Вы поворачиваете антенну, фиксируете её в течении нескольких минут и смотрите на значение уровня сигнала — RSSI.

Так же, смотрите на значение SINR либо же Ec/Io. Это позволит понять на сколько качественный сигнал вы получаете. Значения могут быть как положительными, так и отрицательными.

Чем больше значение в SINR, тем меньше шума и тем более чистый мобильный сигнал вы получаете. Если же значения отрицательные, то это означает, что вы получаете некачественный сигнал, с большим содержанием шума.

Итог.

Антенны для усиления и настройки мобильного интернета, лучше использовать — панельные-направленные. Антенну направлять на ближайшую сотовую вышку. Если она загружена и вследствие чего низкая скорость интернета. Рекомендуется, направить на другую, менее загруженную вышку. При настройке интернета, следует прежде всего обращать на параметры RSSI и SINR. На скорость интернета могут повлиять следующие факторы:

Загруженность базовой вышки оператора.

Достаточно слабый сигнал

Плохие показатели SINR — соотношение уровня сигнала, к уровню шума.

При автоматических переключениях модема и при ухудшении скорости соединения, рекомендуется — поставить принудительный режим на нужную вам частоту.

Надеюсь, данная статья ответила на ваши вопросы. А также, помогла решить проблемы по усилению интернет сигнала на модеме.