Главная » Статьи

Как зарегистрироваться в Телеграм без номера телефона

Автор На чтение 3 мин Просмотров 8 Опубликовано
Содержание
  1. Начало работы в 365SMS.org
  2. Пополнение счета
  3. Регистрация аккаунта в Телеграм без симкарты

Покупка виртуального номера может потребоваться для решения рабочих и личных задач. Сервис 365SMS уже несколько лет продает временные номера под разные ГЕО и цели. В этой статье проведем обзор сервиса и расскажем, как с помощью 365SMS зарегистрироваться в Телеграм.

Начало работы в 365SMS.org

Кнопка регистрации находится в правом верхнем углу главного экрана.

Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить всего 3 поля:

  • Электронная почта;
  • Пароль (и повторение пароля);
  • Согласие с условиями использования.

Пополнение счета

Пополнение счета возможно в разных валютах. В этой статье рассмотрим условия пополнения в рублях и в криптовалютах. После авторизации в правом верхнем углу появится кнопка «Пополнить». Нажмите ее и вы сможете выбрать валюту и способ пополнения.

Платежные системы, доступные для оплаты в рублях:

  • Qiwi;
  • Steam Skins;
  • Perfect Money;
  • ЮMoney;
  • Банковские карты.

Доступные криптовалюты для пополнения счета:

  • Bitcoin;
  • Ethereum;
  • Bitcoin Cash;
  • Dash;
  • Litecoin;
  • Zcash;
  • Tron;
  • USDT (TRC-20);
  • USDT (ERC-20).

Регистрация аккаунта в Телеграм без симкарты

Рассмотрим работу сервиса 365SMS на примере покупки номера для Телеграм:

  1. Выберите страну, для которой покупаете виртуальный номер. В нашем случае это Индонезия.
  2. Выберите оператора. В нашем примере оператор будет выбран случайно.
  3. Telegram находится в начале списка доступных сервисов. Нажмите на значок покупки.
  4. Начнется процесс поиска номера. Не всегда номер свободен в ту же минуту. В таком случае, сервис уведомляет: «Как только появится свободный номер, он будет тут же выдан вам. Пожалуйста, не обновляйте страницу».

Когда появляется доступный номер, он автоматически появляется в списке активных номеров. По умолчанию стоит статус «Ожидает SMS». У вас есть 20 минут на то, чтобы запросить код подтверждения по номеру телефона. В поле «Код из SMS» отобразится код подтверждения. Вы можете посмотреть СМС полностью, нажав на соответствующую кнопку. Чтобы завершить работу с виртуальным номером, нажмите на красный крестик.

Рекомендуем заранее пройти все шаги регистрации до этапа СМС-подтверждения.

Теперь откройте приложение Телеграм, перейдите в «Настройки» и нажмите «Добавить аккаунт»:

  1. Выберите код страны, соответствующий номеру телефона.
  2. Введите номер телефона.
  3. Ожидайте, когда придет смс с кодом подтверждения. 
  4. Введите код в приложении. 
  5. Ставьте галочку о прохождении проверки только тогда, когда вы завершили ее. Иначе запросить код повторно на этот же номер будет невозможно.

После привязки номера телефона введите свое имя в Телеграм и на этом этапе регистрация аккаунта завершена. Можете выбрать имя пользователя и загрузить фото или видео-аватар, если есть желание. 

Единственный подводный камень такого метода регистрации в том, что при проблемах с аккаунтом вы не сможете подтвердить его принадлежность. Так как получить этот же номер второй раз будет практически невозможно.

На этом работа с данным номером завершена. На регистрацию нового аккаунта в Telegram ушло меньше 4-х минут. Ставим галочку о том, что хотим завершить работу с номером.

Сервис 365SMS выручает, когда нужно протестировать работу другого сервиса, а писать свои реальные данные не хочется. Он также будет полезен в работе маркетологам, SEO-специалистам, арбитражникам, медиа-байерам, тестировщикам и другим профи.

Оцените статью
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.