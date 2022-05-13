Как зарегистрироваться в букмекерской конторе 1xbet в Казахстане

Популярная во многих странах мира БК на территории Казахстана работает на основании местной лицензии, полученной от республиканских властей. Ставки у легального букмекера для клиентов становятся гарантией получения выигрышей в полном объеме, сохранности денежных средств на депозите и личных данных, которые не передаются третьим лицам. В 1xbet регистрацию можно пройти несколькими способами. В этом обзоре разберем, как завести аккаунт на беттинговой площадке, какие возможности после этого появляются у игроков.

Способы регистрации в БК

Пройти регистрацию в 1xbet kz клиенты могут двумя способами. В обоих случаях это просто и не займет много времени.

По номеру мобильного телефона. На указанный номер букмекер пришлет SMS с кодом подтверждения. Его нужно ввести в соответствующее поле, чтобы завершить процедуру создания аккаунта. Дополнительно от беттора требуется выбрать валюту, в которой будет открыт депозит и ввести промокод при наличии, который позволит получить повышенный приветственный бонус от компании.

По адресу электронной почты. При выборе этого способа создания учетной записи в 1xbet kz, кроме e-mail, также требуется указать номер телефона и ввести код подтверждения из SMS в специальное поле. Дополнительно необходимо выбрать регион и город проживания, валюту счета, указать имя и фамилию, промокод при наличии.

В 1xbet на официальном сайте зарегистрироваться могут только клиенты, которым исполнился 21 год.

Какие возможности получают зарегистрированные пользователи?

После регистрации игрок должен авторизоваться на сайте или в мобильном приложении. У букмекера создан софт для операционных систем iOS и Android. В 1xbet вход осуществляется по адресу электронной почты, автоматически присвоенному в личном кабинете ID или номеру телефона. Также требуется ввести пароль. После этого пользователь может вносить деньги на счет, выбирая среди популярных в стране платежных методов, а после делать ставки на спортивные события.

Идентификация в хбет требуется перед оформлением первой заявки на вывод средств со счета. Для этого в службу безопасности требуется направить фотографии или цветные ксерокопии документов, удостоверяющих личность пользователя и адрес регистрации.

Зарегистрированные бетторы могут ставить на сайте БК KZ или в приложении более чем на 40 видов спорта. Букмекерская контора предлагает клиентам детальную дополнительную роспись, в которой от 1 000 маркетов на топовые матчи, популярные среди болельщиков.

Еще одно преимущество регистрации в БК — возможность активировать бонусы и акционные предложения. Букмекер дарит 200% на первый депозит на сумму от 1 000 тенге. Чтобы получить бонус, после регистрации нужно заполнить анкету в личном кабинете с персональной информацией. Максимальный размер поощрения — 200 000 тенге. Для перевода средств с бонусного счета на основной их требуется проставить на экспрессах минимум из трех событий с коэффициентами от 1,4 с вейджером х5.

Среди букмекеров Казахстана эта беттинговая компания предлагает одну из самых подробных и разнообразных спортивных линий. В БК большое количество бонусов, кроме приветственного поощрения, это еще колесо фрибетов, витрина промокодов, на которой активные игроки за бонусные баллы могут приобретать бесплатные ставки на разные виды спорта.