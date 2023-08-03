Как зарегистрироваться на Zinnera

Криптовалюта в последние годы стала одним из самых ликвидных активов на торговых площадках. Она может принести трейдеру сверхприбыль, если правильно подобрать актив. Но еще одним шагом к успеху будет выбор хорошей торговой биржи. И такой площадкой является Zinnera. Компания была основана в 2017 году, тогда же ей была выдана лицензия австралийского регулятора, который считается одним из самых строгих регулирующих органов. Наличие от него разрешительной документации указывает на то, что компании можно доверять. Ведь сохранить лицензию на протяжении нескольких лет может только криптовалютная биржа, которая беспрекословно следует установленным правилам, исключает всяческий обман, постоянно совершенствует платформу и предоставляет клиентам качественную техническую поддержку.

Компания заботится о безопасности. Деньги клиентов хранятся на отдельных банковских счетах, и к ним имеют доступ только пользователи. Их можно использовать только для заключения сделок на торговом терминале. Если речь идет о криптовалюте, то монеты хранятся на холодных кошельках, которые считаются самыми надежными. На сайте установлен протокол, такой как в банковской системе. Он предотвращает несанкционированный доступ к платформе, а если такое произошло, то служба безопасности быстро выявляет нарушение и сразу же его устраняют. Злоумышленники не имеют доступа к аккаунтам клиентов и их личным данным.

Сложно ли зарегистрироваться на сайте Зинейра

Не секрет, что для начала торговли требуется пройти регистрацию на выбранной площадке. На Зинейра эта процедура занимает не более пяти минут. Но время от времени компания вводит для пользователей ограничение, заключающееся в том, что туда попасть могут только приглашенные другими активными трейдерами площадки клиенты. И этому есть объяснение. На финансовом рынке есть довольно мало компаний, работающих по лицензии. А если у некоторых ресурсов она есть, то выдана одним из регуляторов оффшорной зоны. Чем такое сотрудничество заканчивается, можно найти в многочисленных отзывах, встречающихся в интернете. Поэтому есть среди инвесторов большой спрос на услуги Zinnera. Чтобы обеспечить клиентов качественным обслуживанием и улучшить безопасность, начали вводиться на регистрацию ограничения. Но даже так у трейдеров есть все шансы присоединиться к инвесторам Зинейра, воспользовавшись приглашением.

Кроме заполнения регистрационной формы, требуется прохождение верификации. Этот этап необходим для того, чтобы подтвердить личность пользователя. Без прохождения этой процедуры невозможно вывести профит с площадки. Попав на сайт и пройдя все процедуры, инвестор может приступать к торговле, выбрав подходящие инструменты. Зинейра является криптобиржей, поэтому на ее сайте можно хранить цифровые деньги, обменивать их, покупать, продавать. Акциями компаний и другими активами торгуют трейдеры на бирже через посредников, которые сотрудничают с ней. Все они имеют хорошую репутацию, лицензию и находятся в рейтинге лучших.

Могут ли новички торговать на Zinnera

Биржевая торговля требует от трейдеров наличия знаний и навыков. Несмотря на это, начинающие инвесторы могут пробовать свои силы. На сайте Зинейра брокера для обучения предоставляется множество учебных материалов, которые помогут научиться торговать, применять все существующие стратегии на практике, пользоваться сигналами, выбирать ликвидные активы, гарантированно приносящие прибыль. Благодаря такой обширной обучающей базе пробовать свои силы на платформе могут как профессиональные трейдеры, так и новички, которые только начинают знакомиться с миром инвестиций.

На сайте невысокий порог входа, а пополнение счета возможно через банковские карты, электронные и криптокошельки и другие системы. За пополнение счета компания не снимает процентов и комиссий, как и за вывод денег. Проценты могут быть сняты только выбранной платежной системой. На бирже есть комиссии, но только на прибыль от сделок. Если сравнивать их с компаниями конкурентами, то у zinnera.com они ниже, за что ее ценят многие пользователи. Скрытых платежей там нет. Клиент еще до пополнения торгового счета знает, сколько нужно будет заплатить за услуги.

Какие отзывы оставляют о торговой площадке

Популярность площадки и ее репутация во многом зависит от мнения клиентов. Трейдеры много пишут о zinnera.com отзывов о компании, и в большинстве случаев они положительные. Инвесторы хвалят быструю процедуру регистрации, хорошее обслуживание со стороны службы поддержки, мощную учебную базу, терминал, работающий без сбоев, функциональность платформы. Конечно, в сети можно встретить и негатив о бирже, но чаще всего он связан с тем, что есть начинающие трейдеры, которые не понимают сути торговли, ее правил, и это нередко приводит к денежным потерям. Также конкуренты и мошеннические ресурсы не брезгуют порчей репутации лицензированной компании. Их целью является переманивание клиентов на сайт.

То, что о Zinnera отзывы есть разные — это абсолютно нормально. Нет такой платформы, о которой бы говорили только хорошо. Компания работает над своим функционалом, постоянно улучшает безопасность, добавляет на ресурс новые ликвидные инструменты и делает все, чтобы инвестор, зарегистрировавшись на этой бирже, остался там надолго.