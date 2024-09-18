Как зарегистрировать компанию в Великобритании: Пошаговое руководство для начинающих

Рассматриваете возможность открыть бизнес в Великобритании? Эта страна давно считается одной из лучших для ведения бизнеса благодаря своей стабильной экономике, поддержке предпринимателей и привлекательным налоговым условиям. В этом руководстве мы расскажем, как проводится регистрация компании в Великобритании и с чего начать, чтобы сделать это максимально просто и эффективно.

Почему стоит зарегистрировать компанию в Великобритании?

Задумывались, почему так много международных компаний выбирают Великобританию для регистрации? Давайте разберёмся в нескольких ключевых преимуществах:

Стабильная правовая система . Законы Великобритании обеспечивают защиту прав бизнеса и инвесторов.

. Законы Великобритании обеспечивают защиту прав бизнеса и инвесторов. Простота регистрации . Регистрация компании здесь доступна для иностранцев, а процесс занимает всего несколько дней.

. Регистрация компании здесь доступна для иностранцев, а процесс занимает всего несколько дней. Налоговые льготы . Для малого бизнеса предусмотрены льготные условия налогообложения.

. Для малого бизнеса предусмотрены льготные условия налогообложения. Доступ к международным рынкам. Британский рынок открыт для торговли с Европой и миром.

Шаг 1. Выберите тип компании

Первый шаг на пути к регистрации бизнеса в Великобритании — определиться с его формой. Существует несколько основных типов компаний, среди которых можно выбрать ту, которая лучше всего подходит для ваших нужд.

Основные формы компаний:

Private Limited Company (Ltd). Это самая распространённая форма компании, эквивалент ООО в России. Главным преимуществом является ограниченная ответственность учредителей — их риски ограничены вкладом в капитал компании. Public Limited Company (PLC). Это компания, акции которой могут свободно продаваться на фондовом рынке. Для создания такой компании требуется минимальный уставной капитал в размере 50 000 фунтов стерлингов. Limited Liability Partnership (LLP). Партнёрство с ограниченной ответственностью, где каждый партнёр несёт ответственность только в пределах своего вклада в компанию. Sole Trader. Индивидуальный предприниматель. Этот вариант подходит для тех, кто ведёт бизнес самостоятельно и готов нести полную ответственность за долги компании.

Шаг 2. Выбор названия компании

Название вашей компании — это её визитная карточка, поэтому важно подойти к его выбору ответственно. Название должно быть уникальным, не дублировать уже существующие названия компаний и не содержать запрещённые слова или выражения, такие как «Royal» или «British», без специального разрешения.

Как проверить название компании?

Проверить, свободно ли выбранное вами название, можно на сайте Companies House — это государственный регистр, где хранятся данные обо всех зарегистрированных компаниях Великобритании. Убедитесь, что ваше название легко запоминается и отражает суть бизнеса.

Шаг 3. Подготовка учредительных документов

Для регистрации компании необходимо подготовить пакет документов. Основные из них:

Устав компании (Memorandum of Association) — документ, в котором прописаны цели создания компании и её основные принципы работы.

(Memorandum of Association) — документ, в котором прописаны цели создания компании и её основные принципы работы. Учредительный договор (Articles of Association) — документ, регулирующий внутренние отношения между учредителями компании, распределение акций и полномочия директора.

Шаг 4. Регистрация компании в Companies House

После того как документы готовы, можно переходить к официальной регистрации. В Великобритании регистрация компаний происходит через Companies House. Это можно сделать онлайн или по почте. Онлайн регистрация обычно занимает до 24 часов, а почтовая — до 10 дней.

Сколько стоит регистрация компании?

Стоимость регистрации компании в Великобритании зависит от способа подачи заявки. Онлайн регистрация стоит 12 фунтов стерлингов, а почтовая — 40 фунтов стерлингов. Для более сложных структур, таких как Public Limited Company (PLC), стоимость может быть выше.

Шаг 5. Регистрация для уплаты налогов

После регистрации компании вам необходимо зарегистрироваться в HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) для уплаты налогов. В зависимости от доходов вашей компании, вам может потребоваться зарегистрироваться для уплаты НДС (VAT) и налога на прибыль компаний (Corporation Tax).

Основные налоги для бизнеса в Великобритании:

Вид налога Ставка Corporation Tax (налог на прибыль компаний) 19% VAT (налог на добавленную стоимость) 20% Income Tax (подоходный налог для Sole Traders) от 20% до 45% в зависимости от дохода

Если ваш годовой оборот превышает 85 000 фунтов стерлингов, вы обязаны зарегистрироваться для уплаты НДС. До этой суммы регистрация НДС является добровольной, но может быть выгодной в зависимости от специфики бизнеса.

Шаг 6. Открытие банковского счёта для компании

После регистрации компании и налоговых органов, следующий важный шаг — это открытие банковского счёта. Для ведения бизнеса в Великобритании крайне желательно иметь отдельный корпоративный счёт, особенно если вы планируете работать с международными клиентами или партнёрами.

Необходимые документы для открытия банковского счёта:

Учредительные документы компании

Подтверждение регистрации в Companies House

Подтверждение адреса и личности учредителей и директора компании

Открытие счёта может занять несколько дней, в зависимости от банка и сложности структуры вашего бизнеса. Многие банки предлагают специальные программы для новых компаний, включающие низкие комиссии на транзакции и льготные условия обслуживания.

Шаг 7. Ведение бухгалтерии и финансовая отчётность

Ведение бухгалтерии — важная часть успешного ведения бизнеса в Великобритании. Все компании обязаны ежегодно подавать финансовую отчётность в Companies House, а также декларации по налогам в HMRC. Несвоевременная подача отчётов может привести к штрафам и даже к ликвидации компании.

Многие предприниматели предпочитают нанимать профессиональных бухгалтеров или использовать специализированное программное обеспечение для ведения учёта. Это помогает избежать ошибок и значительно упрощает процесс составления отчётов.

Регистрация компании в Великобритании — это относительно простой процесс, который можно пройти даже без помощи юристов. Главное — понимать все этапы и следовать правилам, чтобы избежать ошибок. Если вы планируете открыть бизнес за границей и выйти на международный рынок, Великобритания станет отличной отправной точкой. Здесь вам обеспечены стабильные условия для ведения бизнеса, поддержка со стороны государства и доступ к мировым рынкам.