Как зарегистрировать компанию в Великобритании: Пошаговое руководство для начинающих

Рассматриваете возможность открыть бизнес в Великобритании? Эта страна давно считается одной из лучших для ведения бизнеса благодаря своей стабильной экономике, поддержке предпринимателей и привлекательным налоговым условиям. В этом руководстве мы расскажем, как проводится регистрация компании в Великобритании и с чего начать, чтобы сделать это максимально просто и эффективно.
Почему стоит зарегистрировать компанию в Великобритании?
Задумывались, почему так много международных компаний выбирают Великобританию для регистрации? Давайте разберёмся в нескольких ключевых преимуществах:
- Стабильная правовая система. Законы Великобритании обеспечивают защиту прав бизнеса и инвесторов.
- Простота регистрации. Регистрация компании здесь доступна для иностранцев, а процесс занимает всего несколько дней.
- Налоговые льготы. Для малого бизнеса предусмотрены льготные условия налогообложения.
- Доступ к международным рынкам. Британский рынок открыт для торговли с Европой и миром.
Шаг 1. Выберите тип компании
Первый шаг на пути к регистрации бизнеса в Великобритании — определиться с его формой. Существует несколько основных типов компаний, среди которых можно выбрать ту, которая лучше всего подходит для ваших нужд.
Основные формы компаний:
- Private Limited Company (Ltd). Это самая распространённая форма компании, эквивалент ООО в России. Главным преимуществом является ограниченная ответственность учредителей — их риски ограничены вкладом в капитал компании.
- Public Limited Company (PLC). Это компания, акции которой могут свободно продаваться на фондовом рынке. Для создания такой компании требуется минимальный уставной капитал в размере 50 000 фунтов стерлингов.
- Limited Liability Partnership (LLP). Партнёрство с ограниченной ответственностью, где каждый партнёр несёт ответственность только в пределах своего вклада в компанию.
- Sole Trader. Индивидуальный предприниматель. Этот вариант подходит для тех, кто ведёт бизнес самостоятельно и готов нести полную ответственность за долги компании.
Шаг 2. Выбор названия компании
Название вашей компании — это её визитная карточка, поэтому важно подойти к его выбору ответственно. Название должно быть уникальным, не дублировать уже существующие названия компаний и не содержать запрещённые слова или выражения, такие как «Royal» или «British», без специального разрешения.
Как проверить название компании?
Проверить, свободно ли выбранное вами название, можно на сайте Companies House — это государственный регистр, где хранятся данные обо всех зарегистрированных компаниях Великобритании. Убедитесь, что ваше название легко запоминается и отражает суть бизнеса.
Шаг 3. Подготовка учредительных документов
Для регистрации компании необходимо подготовить пакет документов. Основные из них:
- Устав компании (Memorandum of Association) — документ, в котором прописаны цели создания компании и её основные принципы работы.
- Учредительный договор (Articles of Association) — документ, регулирующий внутренние отношения между учредителями компании, распределение акций и полномочия директора.
Шаг 4. Регистрация компании в Companies House
После того как документы готовы, можно переходить к официальной регистрации. В Великобритании регистрация компаний происходит через Companies House. Это можно сделать онлайн или по почте. Онлайн регистрация обычно занимает до 24 часов, а почтовая — до 10 дней.
Сколько стоит регистрация компании?
Стоимость регистрации компании в Великобритании зависит от способа подачи заявки. Онлайн регистрация стоит 12 фунтов стерлингов, а почтовая — 40 фунтов стерлингов. Для более сложных структур, таких как Public Limited Company (PLC), стоимость может быть выше.
Шаг 5. Регистрация для уплаты налогов
После регистрации компании вам необходимо зарегистрироваться в HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) для уплаты налогов. В зависимости от доходов вашей компании, вам может потребоваться зарегистрироваться для уплаты НДС (VAT) и налога на прибыль компаний (Corporation Tax).
Основные налоги для бизнеса в Великобритании:
|Вид налога
|Ставка
|Corporation Tax (налог на прибыль компаний)
|19%
|VAT (налог на добавленную стоимость)
|20%
|Income Tax (подоходный налог для Sole Traders)
|от 20% до 45% в зависимости от дохода
Если ваш годовой оборот превышает 85 000 фунтов стерлингов, вы обязаны зарегистрироваться для уплаты НДС. До этой суммы регистрация НДС является добровольной, но может быть выгодной в зависимости от специфики бизнеса.
Шаг 6. Открытие банковского счёта для компании
После регистрации компании и налоговых органов, следующий важный шаг — это открытие банковского счёта. Для ведения бизнеса в Великобритании крайне желательно иметь отдельный корпоративный счёт, особенно если вы планируете работать с международными клиентами или партнёрами.
Необходимые документы для открытия банковского счёта:
- Учредительные документы компании
- Подтверждение регистрации в Companies House
- Подтверждение адреса и личности учредителей и директора компании
Открытие счёта может занять несколько дней, в зависимости от банка и сложности структуры вашего бизнеса. Многие банки предлагают специальные программы для новых компаний, включающие низкие комиссии на транзакции и льготные условия обслуживания.
Шаг 7. Ведение бухгалтерии и финансовая отчётность
Ведение бухгалтерии — важная часть успешного ведения бизнеса в Великобритании. Все компании обязаны ежегодно подавать финансовую отчётность в Companies House, а также декларации по налогам в HMRC. Несвоевременная подача отчётов может привести к штрафам и даже к ликвидации компании.
Многие предприниматели предпочитают нанимать профессиональных бухгалтеров или использовать специализированное программное обеспечение для ведения учёта. Это помогает избежать ошибок и значительно упрощает процесс составления отчётов.
Регистрация компании в Великобритании — это относительно простой процесс, который можно пройти даже без помощи юристов. Главное — понимать все этапы и следовать правилам, чтобы избежать ошибок. Если вы планируете открыть бизнес за границей и выйти на международный рынок, Великобритания станет отличной отправной точкой. Здесь вам обеспечены стабильные условия для ведения бизнеса, поддержка со стороны государства и доступ к мировым рынкам.