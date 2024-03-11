Как зарегистрировать бизнес удалённо

Чтобы открыть своё дело, необязательно ехать в налоговую и лично общаться с госорганами. Бумаги можно подавать в электронном виде, но есть нюанс: чтобы цифровые документы имели юридическую силу, нужен инструмент для их подписания — электронная подпись (ЭП).

Три способа удалённо оформить ИП или ООО

Оформление компании под ключ

Самый простой вариант — онлайн-сервис регистрации бизнеса от банковской организации. Удобство способа в том, что предпринимателю не требуется электронная подпись. Например, Альфа-Банк выпускает ЭП для своих клиентов бесплатно. Нужны только паспорт и СНИЛС. Подготовкой документов, разработкой устава ООО, заполнением форм и составлением заявлений для налоговой занимается банковская организация.

Чтобы зарегистрировать компанию через бесплатный сервис Альфа-Банка, нужно выполнить следующие шаги:

заполнить онлайн-анкету, где указать паспортные данные и номер страхового свидетельства;

бесплатно получить ЭП;

с помощью ЭП дистанционно подписать документы для подачи в налоговую.

Далее пакет цифровой документации отправляется в ФНС. Регистрация юрлица занимает до пяти рабочих дней. После завершения процедуры предприниматель получает на email подтверждение постановки и на учёт и документы, необходимые для легальной работы компании.

Дополнительно Альфа-Банк бесплатно открывает расчётный счёт, дарит бонусы на развитие и подключает сервис автоматической бухгалтерии для сдачи налоговой отчётности, работы с маркетплейсами, расчёта и уплаты взносов.

Самостоятельное оформление через цифровые площадки госорганов

Зарегистрировать юрлицо можно на следующих сайтах:

портал Федеральной налоговой службы;

Госуслуги;

платформа МСП.РФ.

Порядок действий на всех ресурсах аналогичен. Нужно:

заполнить анкету с указанием Ф. И. О., ИНН, адреса, email и других персональных данных;

выбрать вид деятельности и систему налогообложения;

заполнить или проверить автоматически сформированное заявление о госрегистрации по форме Р11001 или Р21001;

приложить цифровые копии документов — паспорта, СНИЛС, устава, решения учредителя компании;

заверить документы электронной подписью и отправить в регистрирующий орган.

Если у предпринимателя нет электронной подписи, процедуру не получится провести полностью удалённо. Чтобы получить ЭП, придётся посетить удостоверяющий центр для идентификации личности. Исключение — физлица и ИП, зарегистрированные в Единой биометрической системе, например, при выдаче биометрического паспорта. Биометрия содержит персональные данные, по которым можно идентифицировать человека, поэтому выпустить цифровую подпись можно дистанционно. Для этого потребуется подтверждённая запись на Госуслугах и приложение «Госключ».

Оформление через нотариуса

Подавать документы на госрегистрацию нужно в ИФНС по месту прописки предпринимателя или руководителя бизнеса. Если вы находитесь в другом регионе России и не можете сделать электронную подпись, процедуру оформления можно делегировать юристу. Нотариус подпишет и отправит документы вместо вас, услуга стоит 1 000 рублей. За доплату юрист поможет с подготовкой бумаг: например, составит заявление для налоговой.

При подаче бумажного заявления нужно уплатить пошлину 800 или 4 000 рублей в зависимости от организационно-правовой формы юрлица. При обращении в электронном формате юрлицо освобождается от уплаты госпошлины. Таким образом, открыть компанию без уплаты пошлины можно через сайт ФНС, МСП, нотариуса или банковский сервис.