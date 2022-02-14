Как заработать на криптовалюте? Какие есть варианты?

Содержание Трейдинг Инвестирование Майнинг Краны Стейкинг

Существует большое количество способов увеличения накоплений в интернете. Одним из таких является использование цифровых активов. Например подробно описывает Academy AAX как заработать на криптовалюте без вложений на обмене, трейдинге и другими способами. Также можно торговать, инвестировать, заниматься майнингом.

Трейдинг

Криптовалюта, по определению, является ценным активом. Следовательно, её можно продавать и покупать по заданной владельцем цене. В мире криптовалюты действуют привычные правила — купи дешево, продай дорого. Обычно, трейдеры совершают много сделок в короткое время. Для того чтобы заработать деньги таким образом, нужно следить за падением и понижением цены активов на биржах. Однако не стоит сразу вкладывать большие суммы в трейдинг. Этот метод связан с немалым риском, для начала нужно изучить ситуацию на рынке, специализированную литературу, послушать профессионалов.

Инвестирование

«Ходл», другое название инвестирования, является альтернативой трейдинга. Это — один из самых простых способов заработка на криптовалюте. Важным аспектом при инвестировании является выбор стабильных единиц, таких как, например, Bitcoin. Инвестирование подразумевает вкладывание накоплений, даже небольших, в определенный актив. После этого придется подождать достаточно долгое время, до момента, как цена на актив вырастет и можно будет продать или обменять его.

Майнинг

Еще один простой источник дохода. Майнинг представляет собой добычу валюты посредством сложных математических вычислений на устройстве. Именно сложность является главным показателем доходности актива. Пользователи, занимающиеся майнингом, участвуют в поддержке и выпуске криптовалюты. Для того чтобы начать майнить, требуется выбрать подходящий актив, настроить программное обеспечение, подключиться к сети интернет, нажать старт и ждать. Машине придется работать неделями и даже месяцами, обеспечивая пассивный доход.

Краны

На специальном сервисе, за выполнение определенных действий, пользователи получают вознаграждение в виде биткоинов, эфиров и других монет. Для такого заработка не нужны вложения, только время. Чаще всего задания представляют собой просмотр рекламы, переход по ссылкам и выполнение опросов. К тому же, на платформах раз в полчаса или час можно получить немного криптовалюты за 1 клик.

Стейкинг

Ресурсоемкий и ненадежный майнинг отталкивает многих. Альтернативой ему является относительно новый способ добычи криптовалюты — стейкинг. Такой метод использует алгоритм Proof-of-Stake https://academy.aax.com/ru/chto-takoe-stejking/ или «доказательство доли владения». По этому алгоритму пользователь должен положить деньги на свой кошелек и не использовать их какое-то время. Стейкинг схож с банковскими вкладами — он зависит от положенной на кошелек суммы и срока ожидания. Обычно, вложивший получает несколько процентов годовых. Существует много бирж и приложений для стейкинга, все они предоставляют кошельки разных активов и под различный процент.

Способов заработать на криптовалюте большое множество, махинации с виртуальной валютой широко распространены и актуальны. Начинать можно с минимальными вложениями или вовсе без них. Однако на стремительно развивающемся и популярном рынке легко потерять состояние. Избежать обманов и краж можно посредством чтения профессиональной литературы, изучения соответствующих тем на просторах интернета. Чем больше опыта в одном выбранном направлении, тем вероятнее найти выгодные сделки.