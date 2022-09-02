Как зарабатывать на партнёрках сайтов?

Сервисы знакомств обеспечивают возможность принимать участие в партнёрских программах. Арбитраж трафика в этой сфере заключается в привлечении интернет-пользователей на вебсайты рекламодателей или в приложения. Когда пользователи совершают целевые действия, арбитражнику выплачивается вознаграждение.

Предложения вебсайтов знакомств

Обычно партнёрские программы в сфере знакомств предусматривают два типа предложений. Первый из них – классика. Это стандартные офферы рекламодателей. Все арбитражники умеют с ними работать. Второй тип – умные ссылки (smartlink). Данная технология способна самостоятельно выбирать самые привлекательные офферы для каждого пользователя. Удобство второго варианта для новичков заключается в том, что арбитражник освобождается от выбора оффера. Кроме того, благодаря автоматическому проведению умной ссылкой A/B тестирования слив бюджета в ноль становится невозможным. Эта вертикаль рекомендуется новичкам. Востребованность ниши знакомств остается неизменной, сложностей с поиском источников трафика также не должно возникать. Так что новичкам лучше всего приступать к деятельности в арбитраже именно с данной вертикали.

Принципы выбора партнёрской программы

Для поиска наиболее подходящего способа заработка надо перейти в каталог партнёрок. Новичкам сложно выбрать для себя наилучший вариант партнёрки в сфере знакомств. Однако опытные арбитражники тоже могут сталкиваться с различными проблемами. Чтобы избежать сложностей при выборе подходящих партнёрских программ, нужно руководствоваться следующими критериями:

Наличие предложений. Необходимо удостовериться в актуальности офферов, а также в том, что предлагаемые ГЕО являются выгодными для арбитражника. Кроме того, нужно выполнить проверку рейтов.

Способы оплаты. Собственные излюбленные модели получения оплаты имеются у всех арбитражников, однако лучше всего удостовериться в наличии выбора из нескольких вариантов.

Промо. Желательно, чтобы в партнёрской программе были бесплатные прилки. Помимо этого, необходимо проверить частоту обновлений промоматериалов.

Правила выплаты вознаграждения. Тут нужно обязательно удостовериться в небольшом размере минималки, которую способен собрать даже новичок. Желательно также удостовериться в присутствии популярных платежных систем.

В выбранных партнёрских программах все вышеперечисленные пункты должны находится в гармонии друг с другом. Желательно использовать только проверенные партнёрки в области знакомств.