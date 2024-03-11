Как зайти в криптовалюту новичку

Криптовалютный рынок, безусловно, один из самых привлекательных на сегодняшний день. И дело не только во множестве историй успеха, но и в объективных данных — крипта остается самым быстрорастущим сегментом мировой финансовой системы. Однако крипторынок может быть откровенно пугающим для новичков — у них и так голова кругом идет от обилия информации о блокчейне, алгоритмах консенсуса и других основах крипты. А еще ведь нужно разбираться в том, как работают криптобиржи, обменники и куча других сервисов. Однако пугаться не стоит — есть эффективный способ начать зарабатывать на торговле криптой, даже будучи полным новичком. И уже имея доход, более спокойно и вдумчиво изучать волшебный мир криптовалют. И предоставляет этот способ платформа Велес.

Veles — лучшее приложение для криптовалюты, доступное новичку

Veles — это платформа для создания, запуска и управления торговыми ботами на большинстве крупнейших криптовалютных бирж мира. Обычно торговые роботы считаются атрибутом профессиональных трейдеров, однако Veles сделал бот для торговли на бирже криптовалют инструментом, доступным каждому новичку.

Подключить аккаунт на бирже к Veles можно в один клик

Запуск любого робота, будь то бот на Bybit, OKX или Binance, также занимает всего пару кликов

Настройка ботов и корректировка стратегий происходят через удобный и интуитивно понятный интерфейс — писать код для алгоритмической торговли не надо

Для новичков доступна опция запуска уже готового бота “под ключ”. По каждому из таких ботов дается подробная информация о его стратегии и статистика.

Можно проверить эффективность стратегии, используемой в боте, либо внесенных в нее изменений, на статистических данных из истории криптовалютного рынка.

При регистрации новый пользователь получает депозит в $5 для тестирования ботов на актуальном рынке. Это помогает понять принципы работы торговых ботов и оценить их результативность, не рискуя своими деньгами.

А самое главное — несмотря на внушительный список преимуществ, Veles — это бюджетная платформа для торговли криптовалютой. Платить за подписку не нужно — пользователи платят только комиссию с прибыльных сделок (и то не более $50 в месяц). Иными словами, если заработать с помощью бота для торговли криптой не получилось — не нужно и платить.

Так что дерзайте и врывайтесь в крипту вместе с платформой Veles!