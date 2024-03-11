Как зайти в криптовалюту новичку

Криптовалютный рынок, безусловно, один из самых привлекательных на сегодняшний день. И дело не только во множестве историй успеха, но и в объективных данных — крипта остается самым быстрорастущим сегментом мировой финансовой системы. Однако крипторынок может быть откровенно пугающим для новичков — у них и так голова кругом идет от обилия информации о блокчейне, алгоритмах консенсуса и других основах крипты. А еще ведь нужно разбираться в том, как работают криптобиржи, обменники и куча других сервисов. Однако пугаться не стоит — есть эффективный способ начать зарабатывать на торговле криптой, даже будучи полным новичком. И уже имея доход, более спокойно и вдумчиво изучать волшебный мир криптовалют. И предоставляет этот способ платформа Велес.
Veles — лучшее приложение для криптовалюты, доступное новичку
Veles — это платформа для создания, запуска и управления торговыми ботами на большинстве крупнейших криптовалютных бирж мира. Обычно торговые роботы считаются атрибутом профессиональных трейдеров, однако Veles сделал бот для торговли на бирже криптовалют инструментом, доступным каждому новичку.
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Подключить аккаунт на бирже к Veles можно в один клик
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Запуск любого робота, будь то бот на Bybit, OKX или Binance, также занимает всего пару кликов
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Настройка ботов и корректировка стратегий происходят через удобный и интуитивно понятный интерфейс — писать код для алгоритмической торговли не надо
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Для новичков доступна опция запуска уже готового бота “под ключ”. По каждому из таких ботов дается подробная информация о его стратегии и статистика.
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Можно проверить эффективность стратегии, используемой в боте, либо внесенных в нее изменений, на статистических данных из истории криптовалютного рынка.
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При регистрации новый пользователь получает депозит в $5 для тестирования ботов на актуальном рынке. Это помогает понять принципы работы торговых ботов и оценить их результативность, не рискуя своими деньгами.
А самое главное — несмотря на внушительный список преимуществ, Veles — это бюджетная платформа для торговли криптовалютой. Платить за подписку не нужно — пользователи платят только комиссию с прибыльных сделок (и то не более $50 в месяц). Иными словами, если заработать с помощью бота для торговли криптой не получилось — не нужно и платить.
Так что дерзайте и врывайтесь в крипту вместе с платформой Veles!