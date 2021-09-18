Как за сутки набрать 1000 подписчиков в ТикТок и можно ли их купить

Ещё недавно Tik Tok был аутсайдером среди социальных сетей в России. Ну, кто из рекламодателей хотел купить рекламу на этой платформе? Сначала его взяли на вооружение школьники, что оттолкнуло от него взрослую аудиторию создателей контента и бренды, которым важна массовая популярность социальной сети, чтобы начать развитие аккаунта в ней. Затем на ТикТок обратили внимание люди постарше, причем есть пользователи и значительно старше, из-за чего может казаться, что ТикТок — более живой аналог «Одноклассников». Но вслед за аккаунтами маргиналов, пенсионеров, школьников и скучающих домохозяек на платформе стали появляться аккаунты блогеров, которым стало интересно развиваться и здесь. Теперь в ТикТоке можно найти звёзд российской эстрады, популярных психологов, авторов Youtube-каналов, стендап-комиков и многих других.

В чём секрет популярности ТикТока? В работе его алгоритма. Всё дело в том, что долгое время моду диктовал Фейсбук. Подмяв под себя Инстаграм, изобретение Цукерберга стало управлять охватом публикаций пользователей на платформе. Официально транслируется идея: делайте хороший контент, и к вам потянутся. Однако все, кто взаимодействует с Инстаграмом, знает, что подписчиков здесь можно только купить, на одном контенте далеко не уедешь. Раньше ещё были сервисы накрутки, которые автоматизировали массфолловинг и позволяли быстро, за небольшую цену набрать аудиторию. Но Инстаграм закрыл API, а значит, теперь услуги таких приложений и сайтов больше не купить.

На фоне существующего беспредела алгоритм ТикТока выглядит максимально дружелюбно. Здесь можно взлететь с одним роликом, получить внимание масс в первый день ведения блога, а ещё эта соцсеть позволяет вырасти в звезду мирового масштаба и привлечь внимание рекламодателей.

Делимся самым ценным: лайфхаками о том, как ворваться в чужие ленты и стать знаменитостью всего за день! Прочитайте до конца, чтобы узнать, можно ли купить всё для того, чтобы проснуться занменитым.

Лучший контент для TikTok

Начнем, пожалуй, с контента. Чтобы стать популярным тиктокером действительно придется попотеть, создавая уникальные и притягивающие внимание видео. Одно хорошо: купить подписчиков контентом в Тиктоке проще простого. Не нужно изобретать велосипед, главное — разобраться, что сейчас в тренде.

Откройте вкладку «Интересное» и изучите, какие хэштеги, темы, музыка и идеи видео сейчас наиболее популярны. Сопоставьте результаты такого исследования с тематикой вашего блога, чтобы понять, как строить контентную стратегию, и начинайте творить.

Первое, что нужно учитывать, что алгоритм ТикТока дает преференции музыкальным трекам, которые сейчас в тренде. Как правило, пользователи привязывают определенные аудиодорожки к тематическим тиктокам: одна музыка ассоциируется с путешествиями, другая — с несчастной любовью, один трек описывает отношения клиента и исполнителя работ, другой — высмеивает лицемерие «яжематерей». Хорошо хоть эта соцсеть не предлагает купить использование музыки, а дает ее бесплатно. Выберите те темы и аудиодорожки, которые могут пригодится вам при создании видео. Чтобы сохранить понравившееся видео, нажмите на него и добавьте в «Избранное». В последующем, при создании ролика, аудио можно будет добавлять непосредственно из этой вкладки.

Второе важно уточнение — изучите хэштеги. Какие-то из них могут описывать тематику блога и будут полезны для продвижения непосредственно на целевую аудиторию. Какие-то притянут внимание публики, независимо от их интересов. Популярные хэштеги могут быть частью челленджей и даже рекламных кампаний брендов, которым пришлось купить рекламу таким образом. Максимально задействуйте возможность использовать трендовые хэштеги. Это умножит в сотни раз внимание к вашей странице.

И, наконец, третье, что важно учитывать при создании контента. Обратите внимание на эффекты. Вкладка «Эффекты» находится слева от кнопки включения камеры в режиме создания видео. Популярные эффекты — маски, элементы дополненной реальности, визуальные эффекты для камеры — позволяют в реальном времени вывести видео в топ. Выбирайте именно популярные эффекты, которые располагаются в одноименной вкладке. От них больше толку!

Теперь, зная эти секреты идеального контента, вы можете создать шедевр, но вот что ещё стоит узнать.

Нюансы работы алгоритма

Теперь давайте поговорим про сам алгоритм. ТикТок эволюционирует и постоянно добавляет новые функции, в которых можно запутаться с непривычки. Но чтобы накрутка подписчиков в Tik Tok была действенной, даже если вы заказываете её платно, важно знать ряд нюансов, чтобы купить внимание зрителей.

ТикТок оценивает каждый загруженный на платформу ролик по ряду параметров. Один из самых важных — досматриваемость (сколько человек из тех, кому попалось видео, досмотрели его до конца). Это значит, что, несмотря на наличие длительных форматов (1 и 3 минуты), у 15-секундных сюжетов больше шансов попасть в ленту рекомендаций, то есть выйти за пределы числа подписчиков. Именно поэтому некоторые блогеры решаются купить просмотры, с их помощью поднимая рейтинг профиля.

Следующий важный параметр — качество картинки и звука. Интересный сюжет может быть полностью запорот, если вы сняли его на телефон с плохой камерой. Может, стоит купить круговую лампу? Еще хуже, если вы выбрали не то аудиосопровождение. Например, если найти смешной аудиотрек с матерными словами, который сопровождает популярный тикток, потом добавить его в избранное и через месяц-другой решиться записать свою версию оригинального сюжета, можно попасть в теневой бан. Ролик будет опубликовано в аккаунте, но просмотров не получит. Даже подписчики его не увидят — только те, кто перешли по прямой ссылке или зашли в профиль.

Вообще, говоря о бане, стоит заметить, что в TikTok работает автоматическая проверка, поэтому вы не сможете выяснить, за что вас забанили. Рекомендуем до начала работы с платформой обратиться к ее правилам и внимательно изучить. Многие сталкиваются с баном уже в первый день пользования соцсетью, например, при попытке загрузить 5 однотипных роликов за первые 5 минут в Тик Токе.

Алгоритм ориентируется на реакции не только ваших подписчиков, но и сторонних пользователей, преимущественно, тех, кого подбирает по геолокации или схожим интересам. И тут в дело вступает такой параметр как время публикации. Если опубликовать видео не в то время, все труды пойдут насмарку. При этом определить лучшее время для размещения тиктока, который позволит купить внимание подписчиков, можно только опытным путём.

Также больше внимания удостаиваются новые страницы, которые только что были созданы. Нейросеть дает возможность новым страницам продвинуться на большую аудиторию и первым роликам дает завышенный охват.

Некоторые пользователи ради настоящей накрутки подписчиков в TikTok делают так: снимают десять разных видео и публикуют их в только что созданный аккаунт в течение суток, с интервалом между загрузками около часа-полутора.

Зная о таких нюансах, можно попробовать манипулировать алгоритмом, чтобы получить быструю накрутку подписчиков в ТикТок.

Как купить подписчиков в ТикТок

Создавать контент для ТикТока и оптимизировать его под требования нейросети платформы — правильный ход. Однако те, кто освоил эту соцсеть, как свои пять пальцев, знают, что без привлечения подписчиков можно долго пытаться надуть алгоритм, но далеко на органическом трафике не уйдешь. Придется узнать, как купить подписчиков в ТикТок (дешево и сердито).

Во-первых, на платформе есть официальная реклама. Заказать её можно через бизнес-менеджер, но есть проблема. Это платно и дорого. Минимальный бюджет на продвижение — 5000 рублей. Кроме того, платформа ещё не совершенна, ею неудобно пользоваться, а новичку в таргетированной рекламе придется поломать голову над терминами и настройками. Купить подписчиков через бизнес менеджер нельзя. Вы можете только запустить рекламу своего сайта или ролика. То есть таргетинг здесь не дает гарантий по привлечению подписчиков.

Во-вторых, есть условно бесплатные методы продвижения. Это всевозможные лайк-таймы, чаты поддержки, масфолловинг и тому подобные идеи. Их плюс в том, что не нужно тратить деньги на продвижение, но минусов очень много. Ваш аккаунт могут забанить за нарушение правил накрутки. Вас может раздражать медленная скорость набора подписчиков. Вы также можете понять, что собираете с помощью таких инструментов нерелевантную аудиторию, которая приходит, а потом так же уходит, не помогая продвижению страницы. Можно купить специалиста, который будет вместо вас заниматься продвижением и делать всю эту грязную работу, но это уже не бесплатно.

В-третьих, вот самый интересный момент — есть сервисы накрутки подписчиков, просмотров и лайков. Ими сейчас пользуются все селебрити и блогеры, чтобы слегка подпинывать алгоритм Инстаграма и помогать алгоритму ТикТока. Такой сервис представляет собой сайт, на котором без регистрации и без заданий можно купить подписчиков и другие действия пользователей ТикТока. Накрутка будет проводиться живыми пользователями, а значит перед проверкой ТикТока вы кристально чисты.

Автоматическая накрутка подписчиков в ТикТок

Для того чтобы купить подписчиков в Tik Tok или лайки от пользователей в автоматическом режиме, не выверяя, на какой пост поставить больше лайков, можно воспользоваться сервисом, который занимается накрутками. Просто укажите аккаунт, выберите «Поставить лайки на последние публикации» и оплатите действия пользователей.

Далее те, кто выполняет задания за какое-то вознаграждение, узнав о задаче от вас, пойдут в блог и наведут там активность, которой не хватает. Такая накрутка смотрится со стороны максимально органически, то есть претензий со стороны других пользователей или модераторов соцсети быть не должно.

Итог

Теперь, зная всё это, вы можете составить стратегию продвижения в TikTok с целью набрать 1000 подписчиков в первый день. План такой:

Изучить правила пользования платформой и обратить внимание на список запретов. Создать 10 сюжетов без мата в треке и запрещенных деталей, на хорошую камеру. Создать аккаунт. Начать грузить все ролики по одному с интервалом 1-1,5 часа. Готовить качественные описания к видео, минимум 3 хэштега, лучше трендовые. Купить автоматическую накрутку видео для органического прироста в первый день. Заняться массфолловингом или купить специалиста. Найти лайк-чаты или лайк-таймы и привлечь к себе внимание с их помощью.

Воспользуйтесь нашим рецептом, и успех придет! Напишите, какой из советов оказался более действенным. И пришлось ли купить круговую лампу?