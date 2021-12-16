Как взять микрокредит онлайн?

В жизни любого человека может возникнуть ситуации, когда срочно требуются деньги, а времени на посещение банка и сбор множества справок у него нет. В таких ситуациях выход состоит в получении микрокредита онлайн в микрофинансовой организации.

Процедура оформления

Чтобы взять микрокредит онлайн в МФО, нужно выполнить следующие действия:

перейти на сайт МФО;

указать сумму и срок кредитования;

заполнить анкету без опечаток и ошибок, указывая только достоверные сведения;

указать реквизиты карты, на которую должны быть переведены денежные средства;

отправить электронную заявку на рассмотрение и ждать ответа;

в случае одобрения поданной заявки подписать договор и получить денежные средства.

Как правило, поданные заявки рассматриваются системой в автоматическом режиме, однако при возникновении необходимости в уточнении какой-либо информации с потенциальным клиентом может связаться по телефону специалист МФО. Наносить визит в офис МФО для заключения договора не требуется. Это делается посредством введения одноразового идентификатора в специальное поле (цифрового кода из SMS, который служит заменой ручной подписи).

Условия предоставления микрокредитов

Срочные займы на карту обычно выдаются в ограниченном размере и на непродолжительный срок (для новых клиентов до двух-четырех недель, для постоянных клиентов – с более длительным кредитованием). МФО оказывают услуги круглые сутки и без выходных, так что заполнить заявку на сайте можно в любое подходящее время. Взять микрокредит через интернет в МФО с указанием минимального объема личных сведений гораздо легче, чем кредит в банковском учреждении. Для этого достаточно:

иметь внутренний паспорт;

находиться в возрасте от восемнадцати до семидесяти лет;

иметь любое электронное устройство с выходом в глобальную сеть.

Микрофинансовые организации не требуют предъявления справок с места официальной работы для подтверждения регулярного дохода. Они также не придают большого значения кредитной истории и в большинстве случаев выдают займы даже тем клиентам, которые в прошлом допускали просрочки. На принятие решения по заявке уходит не больше часа, и в случае одобрения денежные средства поступают на карту через несколько минут после заключения договора.

Погашать микрокредит можно с любой банковской карты, в офисе МФО, через банкоматы и платежные терминалы, а также через кассу банковского учреждения. Необходимо иметь в виду, что иногда денежные средства поступают на счет получателя лишь на следующий день или даже позднее. Поэтому для предотвращения просрочки, штрафов и пени лучше выполнять платеж заранее.