Как вывести деньги с 1win?

Хотя некоторым и кажется, что вывод денег из 1win сопряжен с какими-то трудностями, на самом деле процесс достаточно простой. Необходимо лишь знать некоторые особенности и подготовить свой аккаунт к беспроблемным транзакциям.

Что нужно знать при регистрации

Как бы не казалось странным, но про беспроблемный вывод необходимо задумываться еще на стадии создания аккаунта в букмекерской конторе 1win https://derevoved.com/. Регистрация доступна только для лиц, достигших совершеннолетия. Если же пользователю менее 18 лет, то его аккаунт будет просто заблокирован за нарушение условий обслуживания.

Узнать о возрасте своего клиента 1win смогут в любом случае, ведь после регистрации необходимо заполнить личные данные в кабинете на официальном сайте букмекера. Нужно указать имя, фамилию, дату рождения, номер телефона и электронный адрес. Как только эти данные будут введены, пользователь получит возможность вводить средства на свой счет.

Пытаться указывать ложные данные не имеет смысла. 1win в любой момент может попросить предоставить фотографии паспорта и селфи с документом в руке для подтверждения личности клиента. Особенно часто такое встречается у клиентов с крупным оборотом (от 1 000 долларов США). Но ничто не мешает 1win запросить документы и даже при выводе 1 000 руб. Поэтому все вписываемые в анкету данные должны совпадать с теми, что указаны в паспорте или водительских правах. Сама проверка занимает не более 3-х дней, хотя 1win обычно справляются куда быстрее.

Как правильно выводить

Хотя и кажется, что достаточно просто создать заявку на вывод, но новички не могут знать некоторых нюансов, которые точно встретятся при попытке обналичить выигрыш. Что нужно учитывать при выводе средств:

необходимо сделать ставку на сумму равную или больше размера депозита, при этом не обязательно ставить все деньги со счета, учитывается именно сумма поставленных средств за все пари, заключенных с момента последнего ввода средств;

ввод и вывод средств из 1win должен осуществляться одним и тем же методом (букмекер может сделать исключения, для этого необходимо обращаться в службу поддержки и спрашивать о такой возможности, в индивидуальном порядке могут дать добро на такое действие при предоставлении дополнительных документов);

счет в платежной системе и в самой букмекерской конторе должен принадлежать одному и тому же человеку;

вывод только в рамках установленного дневного, недельного и месячного лимитов.

Как создать заявку на вывод

Единственный способ вывести деньги из 1win — создать заявку. Для этого необходимо:

Авторизоваться на сайте 1win. В личном кабинете найти кнопку «Вывод средств». Выбрать одну из подходящих платежных систем. Желательно ту, с которой совершался последний депозит, иначе заявка будет отклонена. В некоторых случаях служба безопасности может сделать исключение. Ввести требуемые данные для перевода на выбранную платежную систему. Проверить правильность введенных реквизитов. Нажать «Вывести».

Срок платежа для сумм менее 5 тыс. руб практически всегда составляет менее часа. Если же размер заявки больше, то первые крупные платежи могут обрабатываться до 5 суток.

Главное, что нужно сделать — выполнять требования. К сожалению, мало кто из пользователей читает правила 1win, но все вышеописанные пункты взяты именно из официального документа. При возникновении любых проблем с выводом рекомендуется незамедлительно обращаться в службу поддержки, честно и подробно описав всю ситуацию.