Как выгодно взять кредит на коммерческую недвижимость в 2024 году

В 2024 году программы коммерческой ипотеки по-прежнему сохраняют свою привлекательность для малого бизнеса. Такой заём поможет расширить производство и получить новые источники дохода без изъятия дополнительных средств из оборотных фондов.

В статье разбираемся, как взять кредит для коммерческого помещения.

Преимущества кредита на коммерческую недвижимость

Популярность кредитов на покупку коммерческой недвижимости объясняется следующими преимуществами:

Равномерное распределение финансовой нагрузки. Предприятия берут кредит на коммерческую недвижимость, даже когда у них есть полная сумма на балансе для её покупки. Выгоднее ежемесячно выплачивать проценты по кредиту, чем разово лишиться крупной суммы, необходимой в том числе для регулярных платежей, зарплат сотрудникам и других расходов.

Возможность развивать бизнес при небольшом бюджете. Бизнес-ипотеку в Альфа-Банке компании малого и среднего бизнеса могут позволить себе при невысоком первоначальном взносе 15% либо вообще без него — при залоговом обеспечении.

Быстрое оформление и отсутствие дополнительных расходов. Деньги зачисляются на счёт продавца недвижимости после регистрации сделки. За выдачу и сопровождение кредита комиссии нет.

Кто может взять кредит

Получить коммерческую ипотеку могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. В перечень базовых требований ко всем заявителям входит срок регистрации и ведения деятельности не менее 9 месяцев на момент подачи заявки. Дополнительное требование к индивидуальным предпринимателям — российское гражданство, возраст 18 лет и более.

Что касается юрлиц, банки также обращают внимание на структуру уставного капитала. Доля участия в нём некоммерческих организаций и иностранных компаний не должна превышать 25%.

Ещё одно условие — наличие поручителей. По ипотеке для ИП в обязательном порядке в качестве поручителя привлекается супруг или супруга, если заёмщик состоит в браке, для ООО — учредители с совокупной долей в уставном капитале от 50%, фактические собственники бизнеса и залогодатели.

Какое помещение можно купить

Банки готовы выдавать кредиты на покупку недвижимости, которую заявитель сможет использовать для получения прибыли. Это могут быть склады, офисные и производственные помещения. Возможен также вариант приобретения недвижимости для сдачи в аренду.

Банк одобрит заявку, если помещение будет соответствовать ряду требований:

объект расположен на территории РФ на расстоянии не более 150 км от ближайшего отделения банка;

у сотрудников банка будет свободный доступ к объекту недвижимости;

наличие полных прав на объект после покупки.

Как получить кредит на покупку недвижимости

Выберите программу кредитования и подайте заявку в банк. В ней следует указать сведения о заёмщике и дать согласие на подачу запроса в бюро кредитных историй, а также оператору фискальных данных.

Получив предварительное одобрение, далее нужно представить в банк пакет документов: анкету ИП или юрлица, анкеты физлиц – участников сделки и копии их паспортов, документы по приобретаемой недвижимости.

Далее остаётся зарегистрировать сделку в Росреестре и оформить договор залога. После представления в банк документов, подтверждающих переход права собственности на объект, деньги будут перечислены на счёт продавца.