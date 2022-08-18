Как выбрать встраиваемый духовой шкаф?

При обустройстве кухни следует продумывать все до мелочей. Особенно, если речь идет о бытовой технике. Сегодня многие хозяйки покупают встроенный духовой шкаф https://www.maunfeld.by/catalog/ovens, отказываясь от традиционных духовок. И не жалеют о своем выборе.

Духовой шкаф представляет собой независимый бытовой прибор, имеющий собственную систему управления. Отличается компактностью и эргономичностью. Может встраиваться в кухонную мебель на любой высоте. Главное, чтобы хозяйке было удобно.

На что обратить внимание при выборе духового шкафа?

Покупка духового шкафа – занятие ответственное. Чтобы не ошибиться с выбором данной техники, стоит заранее знать, на что в первую очередь обратить внимание.

Источник энергии. Можно выбрать газовую либо электрическую модель, однако более функциональной и безопасной считается вторая.

Габариты. Размер техники зависит от метража кухни. Стандартными считаются духовые шкафы шириной и высотой 60 см. Для небольших помещений подойдут изделия высотой 40–45 см.

Мощность. Варьируется в пределах 1,5–4,5 кВт. У большинства моделей мощность не превышает 2,5 кВт. У шкафов с функцией самоочистки данный показатель может быть больше.

Панель управления. Может дополняться поворотными переключателями, кнопками либо сенсорными клавишами. Самыми простыми в уходе считаются сенсорные панели, однако люди старшего поколения не всегда могут разобраться, как такие устройства работают.

Цвет. Выбор цветового оформления техники зависит от дизайна кухни. Кто-то хочет купить духовой шкаф белый, а кому-то по душе красный или коричневый.

Автоматические программы. Чем больше функций, тем выше стоимость техники. Среди дополнительных программ могут быть томление, размораживание, тушение, брожение, сухофрукты и др. В некоторых моделях предусмотрена возможность настраивать свои собственные программы приготовления блюд.

Функциональность. Традиционно духовой шкаф дополнен функциями конвекции, верхнего и нижнего нагрева. При желании можно приобрести изделия с вертелом, выемкой под воду для образования пара. Также в продаже представлены духовые шкафы, совмещенные с СВЧ.

Как подобрать дизайн шкафа под интерьер кухни?

При выборе духового шкафа важны не только его технические характеристики и функциональные возможности, но и дизайн. Сегодня в продаже представлены самые разнообразные изделия.

Если вам по душе классика, можно приобрести духовой шкаф черный либо цвета металлик. Если традиционные варианты хай-тек вас не устраивают, можно подобрать что-то более интересное. Это может быть духовой шкаф в стиле ретро, прованс или кантри. Главное, чтобы вам нравилось!