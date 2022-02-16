Как выбрать вино на вечер?

С хорошим вином можно прекрасно провести романтический вечер и отлично поужинать. Но как вино выбрать из огромного многообразия напитков? Существует классификация вина по цвету, содержанию алкоголя и сахара, региону, выдержке, сортам винограда. Можно подобрать превосходное вино, если последовать некоторым советам.

Красное или белое вино

Многим людям, пока еще мало знакомым с винным миром, не понятно, какое вино лучше купить — красное или белое? Опытные знатоки, в этой ситуации советуют:

Итальянское белое вино пино гриджио, отлично подойдет к рыбе, а красные вина подают к мясу. Если же подбирается вино для вечернего фуршета, где меню будет поражать с разнообразием, то лучше выбирать игристые розовые вина.

Можно купить легкое белое вино совиньон блан или красное вино без явно выраженного вкуса. Существует правило – если блюдо насыщенное и плотное, то насыщенным должно быть и вино. Но здесь допустимы эксперименты, ведь выражение «идеальное сочетание» каждый понимает по-своему.

Выдержанное плотное белое вино шардоне с насыщенным вкусом хорошо подойдет к белому мясу — свинине или мясу птицы, а также к рыбе -тунцу или лососю.

Как подобрать вино по цене

Многим известно, что дорогое вино — самое лучшее. В какой-то мере, это верно. Дорогое вино, продающееся в специальных винных магазинах, которое правильно хранят и выдерживают, можно употреблять и через пять, и через десять лет. Это правило подходит для элитных или коллекционных вин.

Но тем, кто не является коллекционером или ценителем, при желании провести вечер с бокалом хорошего вина, можно купить напиток по цене 400 – 500 рублей. Такое вино не стоит долго хранить, его рекомендуют употреблять, как можно раньше. К такой ценовой категории относятся грузинские вина, некоторые виды молодых крымских вин и вина, изготовленные в Краснодарском крае.

Стоит учесть, что полусухие и полусладкие вина производят из недорогих сортов винограда, а иногда — из отходов производства. В подобных винах часто содержатся химические элементы. Также не следует покупать крепленое вино, так как такой напиток содержит в составе спирт.

Поэтому лучше отдавать предпочтение сухому или сладкому вину. Такие вина изготавливают из высококачественных сортов винограда, без использования химических продуктов, а хранят и выдерживают эти вина правильно, учитывая технологии, выработанные в течение многих десятков лет.