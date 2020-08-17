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Обзоры рынков

Как выбрать видеокарту для компьютера

17.08.2020 09:20

Вопрос выбора видеокарт для оснащения персональных компьютеров продолжает оставаться актуальным, поэтому сервис «На обзорах» предлагает свои рекомендации по организации данного процесса.

В первую очередь не стоит смотреть на бренд, например, AMD и NVidia, призванные мировыми лидерами рынка, не занимаются самостоятельным производством, а заказывают карты непосредственно у компаний-производителей. Итоговые характеристики изделий целиком их заслуга.

При этом говорить о тотальном преимуществе изделий одного бренда над другим недостаточно объективно. Необходимо для конкретных моделей принимать в расчет стоимость, рабочие параметры, а также ознакомиться с максимальным количеством отзывов. Итогом должна стать плата, оптимально сочетающая в себе характеристики со своей стоимостью.

Кстати, быстро и выгодно можно подобрать видеокарты по цене на naobzorah.ru, здесь вы найдете не только исчерпывающие характеристики, но и видео обзоры по каждой модели, тесты, распаковку, отличия от подделок, отзывы покупателей и многое другое.

Как выбрать видеокарту для компьютера

Оперативная память

Существует устойчивое заблуждение связывать быстродействие с объемом памяти. Например, модель с 4Гб «оперативки» будет быстрее карты с 2Гб. Подобное утверждение правдиво лишь частично. Во время игры ограничения по скорости могут быть связаны и с другими элементами ПК, например, возможностями графического чипа.

В большинстве случаев именно последний оказывает основное влияние на скоростные показатели игр, что делает целесообразным вложиться в его приобретение, выбрав более доступную по цене и скромную по объему «оперативки» видеокарту.

Шина обмена данными

С ростом свойств шин растут и скоростные рабочие параметры, это неоспоримо, но фактически влияет на возможности игры на высоких настройках только предельная производительность видеокарты. Тратиться на более дорогостоящие шины не имеет никакого практического смысла. Используйте обзоры карт, в которых идет прямое сравнение, что позволит увидеть действительную разницу.

Как выбрать видеокарту для компьютера

Интерфейс PCI-express

Практика показывает полную совместимость интерфейса 3.0 и 2.0, причем нет никакой разницы, «видюха» или слот принадлежат к более старой версии. Не существует и потерь показателей производительности при наличии переходов. Соответственно нет смысла гнаться конкретно за 3.0.

Чтобы сделанный выбор был действительно лучшим для покупателя, необходимо придерживаться всего четырех основополагающих правил:

  • Цена. Она должна рассматриваться в привязке к производительности. В некоторых случаях целесообразней немного доплатить, но получить именно тот продукт, который обеспечит игровой комфорт в дальнейшем.
  • Производительность. Наиболее объективные данные предоставляются авторитетными компаниями, проводящими тестовое сравнение.
  • Акустика. Весьма важный параметр, влияющий на комфорт человека. Чем ниже уровень шумности, тем лучше.
  • Совместимость. Будет крайне обидно, если приобретенное решение не способно работать из-за несовместимости с используемыми источниками питания, неспособности уместиться в корпусе блока и так далее.

Помните, чем больше мощность, тем лучше для игроманов, но и дороже. Кроме того, необходимо только активное охлаждение, как наиболее эффективное. Не подойдут и разогнанные образцы со слабым кулером, как недостаточно надежные.

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