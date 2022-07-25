Угловые диваны нельзя назвать новинкой. Нечто подобное встречалось даже во дворцах королей средневековой Европы и богатых купеческих домах того же времени. Правда, в то время такая мебель была атрибутом людей состоятельных, простолюдины позволить себе ее не могли. Однако, эпохи сменяются, социальные статусы граждан все более выравниваются (условно, конечно), и современные уголовные диваны с оттоманкой разных типов в богатой обивке доступны всем без исключения!

Плюсы и минусы угловых диванов

Для начала нужно понять, что это такое. Представьте себе, что в вашей комнате появляется гибрид:

кресла;

кушетки (а то и полноценной полутораспальной удобной кровати);

кресла.

Конструкция по определению должна быть очень большой и занимать едва ли не большую часть помещения, однако за счет того, что расположена она на стыке стен, простираясь сразу в двух направлениях, пространство не тратится. Наоборот, подобная конструкция позволяет сохранить место, в том числе, в небольших квартирах.

Главное достоинство подобной мебели – маленькая занимаемая площадь при внушительных размерах. Например, в небольшой советской гостиной полноценный диван, включающий в себя спальное место и кресло для еще одного человека едва ли получится, банально не хватит простора. Угловая же мебель эту проблему решает – благодаря своей форме, встает в любой угол, оставляя центр комнаты и большую часть стен свободными.

Второй плюс – обилие разных конструкций, в том числе, с раздвижными механизмами. Понятно, что такой функционал характерен и для простых диванов, но только угловые модели способны раскладываться в кровати, оставляя место для сидения (встроенное кресло).

Впрочем, минусы тоже есть:

высокая стоимость по сравнению с обычными диванами, располагаемыми вдоль стен;

сложность конструкции иногда затрудняет грамотную сборку изделия;

большие габариты усложняют транспортировку и, в некоторых случаях, проход через дверные проемы.

Впрочем, недостатки эти несущественны по сравнению с пользой и функциональностью угловых диванов – хороший выбор как для небольших квартир, так и для частных домов с огромными гостиными.

Материалы

Основные материалы для угловых диванов:

ткань;

натуральная кожа;

кожзаменитель.

Какой из них выбрать – зависит от бюджета и предполагаемых условий эксплуатации изделия. Например, тканевые варианты мягкой мебели очень маркие, в случае загрязнения очищаются они тяжело, от некоторых веществ (вино, кровь и пр.) избавить их вовсе невозможно. Следовательно, угловые диваны, обитые тканью, не рекомендуется покупать для кухни и, иногда, детских комнат. При этом они имеют привлекательный вид, и при бережном обращении прослужат много лет.

Кожа и кожзам почти не отличаются внешне, но по другим «параметрам» разница существенная:

цена;

долговечность;

экологическая чистота.

Например, натуральная кожа высокого качества никогда не отравит воздух токсичными выбросами, стойко переносит разумные механические нагрузки, но при этом стоит дорого.

Заменитель же хоть и выглядит привлекательно, но за несколько лет может серьезно износиться, особенно, если стоит угловой диван в детской комнате с активными ребятами, использующими мебель как плацдарм для игр. Низкая стоимость несколько сглаживает этот недостаток, однако важно помнить, что если материал слишком низкого качества, то при его производстве могли использоваться ядовитые вещества, которые в процессе эксплуатации будут неизбежно отравлять воздух в комнате, кроме того, могут вызвать аллергическую реакцию у людей со слабым здоровьем.

Вывод прост – можно купить угловой диван из кожзаменителя, но экономить при этом не стоит.

Цветовое решение полностью зависит от общего интерьера помещения, а также конкретной комнаты, в которой мебель будет использоваться. Важно помнить, что угловые диваны почти никогда не становятся центром притяжения взгляда, так что выбирать их нужно уже после того, как сформирована основная цветовая гамма помещения. Например, в темную комнату не стоит приобретать белый диван, он будет слишком сильно выделяться, образует собой светлое пятно, создав впечатление лишнего элемента. На самом деле, выбор не такой простой, как может показаться, так что если есть сомнения, обратитесь за помощью к профессиональному дизайнеру!