Как выбрать процессор для компьютера

В выборе компьютера мы обычно полагаемся на советы продавцов в магазине, так как многие не понимают значение и важность показателей составляющих частей. Выбрать качественный компьютер и не переплатить за его покупку, возможно только при тщательной подготовке. Из этой статьи вы узнаете о важности показателей процессора и на какие показатели необходимо обратить внимание.

Выбор производителя

На современном рынке представлены процессоры только от двух производителей: Intel и AMD. Лучшие процессоры 2019-2020 составленные на основе количества покупок содержат в себе процессоры обоих производителей.

Процессоры от двух компаний в целом выполняют одну и ту же роль и примерно одинаковы по надежности. По этой причине выбирать комплектующую исходя из производителя не стоит. Перед покупкой важно изучить результаты тестов процессоров, и делать выбор исходя из их результатов.

Количество ядер

Многие уверены в том, что чем выше частота процессора и больше ядер, то компьютер работает быстрее. В целом это так, но необходимо смотреть не на максимальные показатели, а на скорость совершения операций, т.е. отзывчивость системы.

Выбор процессора должен быть сделан исходя из основных задач, которые выполняет компьютер. Для простейшей работы и просмотра Интернет страниц достаточно двухъядерного процессора. 6 ядер позволяют создать достаточно мощный компьютер, который можно использовать для основных задач и запуска современных игр. Компьютеры с восьмью ядерным процессором можно отнести к игровым. Стоимость процессора увеличивается с его производительностью и количеством ядер, поэтому если вы не планируете запускать мощные игры или использовать профессиональные программы по обработке видео иди фото, то переплачивать не имеет смысла.

Полезные советы

Самые производительные и мощные и доступные по цене процессоры у Intel представлены в серии 9-го поколения, а у AMD в серии Ryzen.

Отличительной чертой процессоров AMD является то, что они превосходят своего конкурента в сегменте недорогих процессоров стоимостью до 200 долларов. Процессоры от AMD обладают большей производительностью, чем Intel, при этом стоимость одинаковая.

Intel лидирует в сегменте более дорогих моделей. Intel i9 лучших процессоров в своем классе. Покупать дорогие модели не всегда имеет смысл, так как с основными задачи справятся и более бюджетные варианты.