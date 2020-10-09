Как выбрать прокси-сервер?

Многие пользователи всемирной паутины нередко сталкиваются со всевозможными запретами и ограничениями. Чтобы решить эту проблему, можно воспользоваться разными способами, среди которых одним из самых популярных являются прокси-серверы.

Основные правила выбора прокси-сервера

Количество доступных прокси-серверов очень велико. Они классифицируются по нескольким основным критериям. Один из важнейших критериев – местонахождение.

Отличие русских прокси-серверов от остальных заключается в том, что они находятся на территории России и доступны ее жителям, которые пользуются услугами провайдера, заключившего соглашение с хостером вебсайта. На сайте https://youproxy.ru/russian-proxy/ можно выбрать русский прокси-сервер. Все прокси-серверы подразделяются на бесплатные и платные. Особенность первых состоит в непродолжительном времени их существования. Причина заключается в том, что они очень быстро могут оказаться загруженными избыточным количеством запросов, что приводит к резкому падению производительности. Тем не менее, в некоторых случаях использование публичных прокси-серверов является целесообразным. Но нужно при этом отдавать себе отчет в том, что далеко не все из них обеспечивают требуемый уровень безопасности. В этой связи при их выборе необходимо проявлять предельную бдительность. У платных прокси-серверов нет таких изъянов. Они вполне безопасны и предоставляют пользователям возможность эффективно скрывать свой IP-адрес. Вдобавок их пользователи могут выбирать прокси-сервер по важнейшим характеристикам. Специалисты рекомендуют уделять большое внимание бесперебойности работы прокси-серверов.

Важнейшие функции прокси-сервоеров

Поскольку компьютер пользователя при подключении к прокси-серверу устанавливает связь с сайтом не непосредственно, а через другой компьютер с собственным IP-адресом, такой подход дает возможность решать следующие задачи:

Обеспечивать анонимность. Нужно иметь в виду, что эту задачу решают только некоторые типы прокси-серверов.

Эффективная защита от определенных разновидностей хакерских атак.

Соединение с тем сервером, на котором IP-адрес пользователя заблокирован.

Экономия интернет-трафика за счет сжатия пакетных данных.

Таким образом, с помощью прокси-серверов простые пользователи и ИТ-специалисты могут решать целый ряд специфических задач. Чтобы грамотно выбрать прокси-сервер, нужно сопоставить его характеристики со своими потребностями.