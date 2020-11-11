Как выбрать приложение для изучения английского языка?

Удивительно, но каких-то 10-15 лет назад изучение иностранного языка требовало огромных усилий. Поиск специализированных школ, покупка огромных количеств литературы, обращение к репетиторам – все это было вполне обычным делом. Сейчас ситуация куда проще. Неплохо освоить язык можно через приложение, главное – правильно подобрать его.

Оценка уровня знаний

Хорошее приложение для изучения английского языка сразу демонстрирует, каким должен быть уровень знаний у человека, использующего его. Уровни следующие:

Начальный, Beginner. Ответы на банальные вопросы (имя, место жительства), способность формировать короткие простые фразы;

Простейший, Elementary. Способность чтения коротких предложений;

Продвинутый, Intermediate. Для достижения этого уровня нужно знать примерно 3 тысячи слов. Этого достаточно для ведения довольно серьезных разговоров, обсуждения книг, фильмов;

Upper-intermediate, уровень выше среднего. Человек может говорить не только на общие темы, но обсуждать профессиональные вопросы, связанные с электротехникой или другой областью деятельности, для чего нужна специализированная лексика;

Высокий уровень, Advanced, предполагает знание 4.5 тысяч слов, достигается понимание пословиц, поговорок, имеется возможность изъясняться на сленге и жаргоне.

Программные функции

Хорошее приложение должно обеспечивать комплексный подход к изучению языка. Охватываются следующие области:

Пополнение лексического запаса. Запоминание новых слов, расширение списка их синонимов, поговорок, устойчивых фраз;

Правописание, изучение орфографических норм;

Грамматика, синтаксис и пунктуация. Понимание правил построения предложений, использования артиклей, глаголов, склонения и прочего;

Совершенствование фонетики, достижение правильной артикуляции звуков, изучение акцентов и диалектов, в зависимости от поставленной задачи. Как известно, классическое британское произношение значительно отличается от того, что распространено, к примеру, в США или других англоязычных странах.

Платное или бесплатное?

Практика показывает, что и среди бесплатных программ можно найти немало решений, вполне удовлетворяющих потребности начинающих пользователей. Конечно, серьезные цели можно достигать, используя только профессиональные разработки, а за них придется заплатить. Многие приложения комбинированы, то есть на начальных этапах обучения доступны лишь базовые функции, но за деньги можно разблокировать другие возможности.