Как выбрать подходящий телефон?

Телефон сегодня уже не просто средство для ведения переговоров на расстоянии, а фактически выполняет роль карманного компьютера, по мощности и функциональности превосходящего средние настольные устройства десятилетней давности.

Выбор смартфона определяется двумя основными факторами – персональные особенности использования и доступный бюджет на покупку.

И раньше было выгодно покупать телефоны не в локальных магазинах, а на интернет-маркетплейсах, особенно китайских, таких, как всемирно известный AliExpress.

Но как практически выбирать, ведь на АлиЭкспресс представлены сотни мотелей и десятки брендов? На помощь приходит информационный проект https://moneyfromnothing.ru/phones/, на котором ежедневно обновляются сведения о всех в настоящее время выставленных в интернет-магазине смартфонах и телефонах, которые можно сортировать по брендам, ценам и другим параметрам.

Почему выгодно покупать телефон в китайском интернет-магазине

На китайских торговых площадках в интернете цены указываются в долларах США (как основной мировой валюте международных расчетов). Из-за того, что российский рубль значительно поднялся по курсу относительно доллара – покупки за американскую валюту стали значительно выгоднее, нежели ранее, когда курс USD был искусственно завышен из-за низкой цены на энергоносители.

На что следует обратить внимание, какие тонкости следует учитывать?

Модели прошлого года после выхода новинок существенно падают в цене, однако по техническим характеристикам мало чем уступают актуальным бестселлерам. Можно существенно дешевле приобрести вполне современный аппарат.

Ведущие бренды на маркетплейсе дозволяют торговать своей продукцией только проверенным мерчантам и жестко контролируют продавцов. Так что риски обмана или получения бракованного товара минимальны.

Ассортимент на глобальном онлайн-рынке значительно шире, чем в местных торговых точках, которые сегодня вынужденны делать полную предоплату, что повышает розничные расценки.

Чтобы не ошибиться с выбором и получить именно то, что необходимо для общения и работы, полезно составить список личных пожеланий (что потребуется от смартфона), а затем провести тщательное собственное исследование коммерческих предложений.

Особенности китайских гаджетов

Дело в том, что внутренний рынок Поднебесной довольно замкнут и специфичен. Есть смартфоны, выпускаемые под китайского потребителя, а другая часть идет на мировой рынок.

Например, в чисто китайских телефонах не будет популярной у нас функции для совершения покупок в магазинах при помощи смартфона. Не будет привычных европейскому пользователю магазинов приложений.

Все это важно заранее знать и учитывать при выборе.