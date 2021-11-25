Как выбрать подходящий смартфон?

Для покупки качественного смартфона совсем необязательно тратить много денег. Вполне можно приобрести подходящий гаджет по доступной стоимости. Нужно просто знать главные критерии, которыми необходимо руководствоваться при решении данной задачи.

Операционная система

Основное преимущество ОС Android заключается в огромном количестве моделей, которые работают под ее управлением. Благодаря этому можно выбрать такой смартфон на www.unona.market в Санкт-Петербурге под любые потребности и финансовые возможности. А вот среди смартфонов на ОС iOS нет ни дешевых, ни среднебюджетных моделей – все они относятся к премиальному классу. Для богатых людей ограниченный ассортимент лишь упрощает выбор, однако для других это является значительным недостатком. Вдобавок Android обеспечивает большую гибкость кастомизации, чем iOS. Зато смартфоны на iOS регулярно получают обновления ОС на протяжении нескольких лет после выпуска, тогда как большая часть Android-устройств обновляется со значительной задержкой или совсем не обновляется.

Диагональ дисплея

Выбор размера экрана зависит от личных предпочтений и физиологических особенностей покупателя смартфона. Большая часть людей может с удобством пользоваться гаджетом, если длина диагонали дисплея составляет не более шести дюймов. Однако для просмотра видеофайлов и выхода в интернет такой экран может быть чересчур мал. Чтобы выбрать наиболее подходящий для себя вариант, нужно подержать девайс перед покупкой в руках.

Видеокамеры

Качество съемки зависит не только от аппаратной составляющей видеокамеры, но и от грамотной отладки и правильной настройки программного обеспечения. По этой причине два смартфона с одинаковым сенсором снимают по-разному. Поскольку спрогнозировать поведение видеокамеры по ее параметрам нельзя, для выяснения качества фотоснимков и видеосъемки нужно найти в интернете тесты с примерами. Помимо этого, при выборе смартфона нужно учитывать тип и число видеокамер. Существуют следующие типы видеокамер:

Широкоугольные – универсальные стандартные видеокамеры.

Сверхширокоугольные – такие видеокамеры охватывают большие пространства и по этой причине отлично подходят для съемки пейзажей.

TOF-видеокамеры – оптические датчики, определяющие дистанцию до объекта. Эти вспомогательные устройства применяются, например, для наложения 3D-эффектов и распознавания лиц.

Телефото – эти видеокамеры предназначены для съемки объектов, находящихся на болшом расстоянии.

При выборе смартфона первым делом надо четко сформулировать свои потребности и пожелания, а затем сопоставить их с располагаемым бюджетом. Цены на рынке снижаются, и в настоящее время многие среднебюджетные модели обеспечивают почти такие же возможности, что и флагманы.