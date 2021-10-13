Как выбрать подходящие комплектущие для ПК

Продвинутые пользователи никогда не покупают готовые системные блоки в компьютерных магазинах, а собирают вычислительную машину из отдельных комплектующих под свои задачи. Такой подход обеспечивает получение оборудования, во всех отношениях обеспечивающего задачи планируемого пользования. Бонус – индивидуально собранный компьютер обойдется минимум на 25% дешевле, чем купленный в собранном виде.

Есть еще одна причина, по которой специалисты по компьютерной технике настоятельно не рекомендуют приобретать готовые системные блоки в магазинах. Дело в том, что такие компьютеры собираются «из чего придется». Говоря простыми словами – под сборку идут комплектующие, которые не удалось своевременно распродать по отдельности, а хранить далее на складе не выгодно.

Далее два варианта – приобрести комплектующие для ПК в Луганске в одном месте и сэкономить на времени, либо искать наиболее выгодные коммерческие предложения по каждому отдельному элементу у разных поставщиков и сэкономить на деньгах.

Порядок подбора комплектующих для ПК

Два ключевых, базовых вопроса – доступный бюджет и список задач, поставленных перед оборудованием. Для офисной работы с документами совершенно не нужно тратить большие деньги на сборку мощного и быстродействующего компьютера. Чаще всего мощная машина нужна для современных игр (гейминг) либо для работы со сложной графикой (дизайн).

Подбор комплектующих всегда начинается с выбора процессора под задачи машины.

На основе процессора выбирается видеокарта.

На третьем этапе подтирается материнская плата. Важно учесть наличие разъемов для подключения периферии и необходимое число слотов для оперативной памяти. Следует помнить, что для разгона процессора необходима особая конфигурация материнской платы.

Блок питания должен обеспечивать все совокупные запланированные расходы энергии с некоторым запасом на случай работы оборудования в форсированном режиме.

Кулеры процессора подбираются с учетом прогнозируемого рабочего режима. В зависимости от выбора кулера системный блок будет работать шумно или тихо.

Особенности выбора комплектующих для ПК

Правильность подбора комплектующих зависит от знаний и опыта пользователя в сфере современных компьютерных технологий. Если пользователь твердо решил все делать самостоятельно, специалисты настоятельно рекомендуют больше читать обзоры на информационных порталах, посвященных компьютерному железу.

В противном случае целесообразно обратиться за помощью к опытным специалистам сервисного центра.