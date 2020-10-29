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Как выбрать подходящие амортизаторы для своей машины?

29.10.2020 12:03

Помимо повышения комфортности езды по неровному дорожному покрытию амортизаторы оказывают значительное влияние на торможение и управляемость автомобиля. Поэтому очень важно выбрать качественные амортизаторы, которые лучше всего подходят для конкретного транспортного средства.

Основные критерии выбора амортизаторов

При установке амортизаторов необходимо руководствоваться следующими критериями:

  • Тормозной путь. Чем более мягкой является амортизаторная стойка, тем выше будет амплитуда колебания при торможении автомашины с системой АБС.
  • Устойчивость на неровной дороге. Она определяется способностью амортизаторов эффективно ослаблять колебания при езде по ухабам и выбоинам. Эта характеристика зависит от сопротивления амортизатора.
  • Проседание автомобиля на крутых поворотах. Под воздействием центробежной силы формируется крен кузова при вхождении машины в поворот на большой скорости, вследствие чего сцепление с дорожным полотном ухудшается. Данный параметр зависит от жесткости амортизатора.

Как выбрать подходящие амортизаторы для своей машины?

При сравнении продукции трех ведущих производителей эксперты пришли к выводу, что для смешанных циклов езды лучше всего установить каяба амортизаторы, для резкоуправляемой и быстрой езды – амортизаторы Bilstein, а для комфортного и сравнительно медленного передвижения – амортизаторы Monroe.

Выбор амортизаторов в соответствии со стилем вождения

Кроме жесткости покрышек и качества дорог, при выборе амортизаторов важную роль играет присущий автовладельцу стиль езды. По этой причине одно и то же транспортное средство может отлично держать дорогу на большой скорости, однако будет трястись даже на мелких кочках, тогда как другое транспортное средство вяло и инертно проявляет себя на поворотах, но прекрасно удерживает даже глубокие ямы. В этой связи решение о выборе амортизаторов следует принимать, исходя из того, что предпочтительнее: эффективная управляемость при быстрой езде или повышенный комфорт при неторопливом движении. Ведь улучшение одного показателя неизбежно ведет к ухудшению другого показателя. Также необходимо учитывать нагрузку на автомобиль: если на нем часто перевозят тяжелые грузы, то рекомендуется установка более мощных стоек.

Таким образом, при покупке амортизаторов нужно принимать во внимание как стиль езды, так и условия эксплуатации автомобиля. Однако в любом случае необходимо следить за тем, чтобы установленные амортизаторы оставались исправными.

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