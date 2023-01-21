Как выбрать ноутбук в 2023 году?

Для подбора подходящего ноутбука надо потратить довольно много времени и сил. Число всевозможных моделей этих устройств весьма велико, а диапазон цен на них достаточно широк. Ниже рассмотрены ключевые правила выбора ноутбука в 2023 году.

Классификация ноутбуков

Изначально ноутбуки в основном классифицировались по дизайну, однако позднее чаще стала применяться гибридная классификация. В ней во внимание принимаются сразу несколько параметров этой техники. Исходя из нее, существуют следующие разновидности ноутбуков:

Ультрабуки. К ним относятся устройства с минимальным весом и толщиной, предназначенные для постоянной носки с собой. Чтобы уменьшить их вес, изготовители применяют дорогостоящие материалы, но не стремятся при этом обеспечить высокую производительность.

Трансформеры. В эту категорию входят устройства, функциональность которых заметно превосходит возможности простых ноутбуков. Самая популярный вид таких девайсов – сочетание планшета и ноутбука.

Настольные. К этой категории относятся большие гаджеты с экраном 15 или 17 дюймов весом не меньше 2 кг. Они объединяются лишь весом и размерами, а все прочие параметры у них значительно различаются.

Стоимость ноутбука

При любых обстоятельствах одним из главных критерием подбора ноутбука является цена. Немного найдется покупателей, игнорирующих его и не стремящихся найти компромисс между стоимостью и качеством этих устройств. На любой торговой площадке представлен обширный ассортимент всевозможных моделей, разброс цен на которые весьма велик. В то же время изготовители не имеют возможности выйти за определенные рамки. По этой причине найти игровой высокопроизводительный ноутбук в категории техники стоимостью до 50 тыс. руб. в 2023 году не удастся. Если же приобретается недорогой гаджет в категории до 30 тыс. руб., то покупатель вынужден жертвовать функционалом или производительностью, либо и тем, и другим сразу.

Вне зависимости от того, ищет ли покупатель ноутбука в 2023 году бюджетную или дорогостоящую модель, при выборе следует не только изучить характеристики девайса, но и испытать его в деле перед покупкой. Необходимо удостовериться в удобстве пользования тачпадом и клавиатурой, высоком качестве сборки устройства, соответствии экрана своим предпочтениям. Чем более разборчивым и внимательным будет покупатель, тем вероятнее приобретение им высококачественного изделия.