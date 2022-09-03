Как выбрать недорогие смарт-часы?

Производители смарт-часов предлагают большое количество недорогих моделей, значительно отличающихся друг от дружки. Чтобы выбрать среди них наиболее подходящий для себя гаджет, надо учитывать приведенную ниже информацию.

Особенности недорогих смарт-часов

Главная особенность бюджетных смарт-часов – низкая стоимость, что вполне очевидно. При этом в данную категорию входят модели из нескольких сегментов, преимущественно спортивные и повседневные. Из стоимости вытекает выбор торговых марок. Качественные бюджетные модели, к примеру, смарт-часы Honor, изготавливаются путем заимствования новых технологий у таких продвинутых конкурентов как Apple и Samsung и их адаптации под свои нужды. Другие китайские бренды не блещут технологиями и дизайном, а потому стоят дешевле всего.

Для снижения цены производители недорогих моделей часто изготавливают корпус из пластика. Функционал в них достаточно ограничен. Вполне понятно, что гаджет за несколько тысч рублей не оснащается датчиком насыщения крови кислородом. Однако бюджетные смарт-часы Хуавей обычно имеют стандартные пульсометры и шагомеры.

Как выбрать недорогие, но качественные смарт-часы

Богатый ассортимент недорогих умных часов представлен по ссылке www.ozon.ru/category/umnye-chasy-15516/honor-142019112/. Чтобы выбрать качественную модель этих изделий, надо обратить внимание на следующие критерии:

Бренд. Даже модели примерно одной стоимости могут иметь совершенно разное качество. Поэтому предпочтение нужно отдавать продукции хорошо зарекомендовавшей себя среди потребителей торговой марки.

Характеристики дисплея. Чем крупнее его размеры и чем больше разрешение, тем лучше видно изображение.

Тип батареи. Оптимальный вариант – Li-on, который обеспечивает длительное автономное функционирование.

Водонепроницаемость. От данной характеристики зависит уровень влагоустойчивости девайса во время принятия душа или плавания. Прекрасный выбор – смарт-часы с водозащитой 50 WR.

Таким образом, при выборе недорогих смарт-часов первым делом надо обратить внимание на бренд, что является определенной гарантией качества. Затем нужно сопоставить параметры понравившихся моделей со своими потребностями. Повседневные умные часы должны иметь емкую батарею, удобный дисплей и (желательно) SIM-карту. Если смарт-часы требуются для занятий спортом, то выбор должен делаться, исходя из необходимых датчиков.