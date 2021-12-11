Как выбрать надежную входную дверь?

Англичане говорят, что «мой дом, моя крепость». Какая же крепость без надежных дверей, защищающих от непрошеных гостей? Помимо собственно охранной функции, входные двери имеют и ряд других назначений.

Надежные входные двери защищают не только от злоумышленников и незаконного проникновения, но и спасут во время пожара, предотвратят проникновение холода зимой и жары летом.

В этой связи, прежде чем отправиться в салон дверей или вызывать мастера на дом для производства замеров, полезно разобраться с требованиями и параметрами оценки столь важной конструкции вашей маленькой крепости.

Основные требования к входным дверям

Не совсем верно, что деревянная дверь не сможет остановить преступников. В старину двери изготавливались из твердых и прочных пород дерева. Выломать массивные дубовые двери, пожалуй, даже сложнее и хлопотнее, дольше, нежели среднего класса защиты металлические.

Однако сегодня двери из массива дуба могут себе позволить только крупные банки.

Защита от незаконного проникновения в больше степени зависит от сложности и надежности замков, нежели от толщины металлического полотна дверей.

Железная дверь должна обладать степенью огнестойкости, дающей время жильцам в случае обнаружения пожара успеть собрать самые необходимые вещи, документы и покинуть помещение до проникновения открытого огня и дыма.

В холодных регионах необходимо предусмотреть наличие утепления и герметизации дверных створок и косяков.

Полезно знать, что чрезмерно толстая металлическая дверь имеет большой вес, что приводит к ускоренному износу петель. А значит, раньше придется вызывать мастеров для ремонта и сокращается общий срок службы изделия.

Советы профессионалов

Обычному человеку некогда разбираться во всех тонких деталях устройства входных дверей и требованиях к качеству. Поэтому рекомендуется прислушиваться к опытным специалистам в дверной отрасли.

Мастера рекомендуют выбирать дверь с рамой из профильной трубы, с толщиной металла не менее трех-пяти миллиметров. Коробки из уголка и гнутого листа легче деформируются.

С другой стороны, если во главу угла ставится задача надежной тепло и звукоизоляции – дверная коробка из гнутого листа обеспечивает наилучшие характеристики.

Общая толщина входной двери, выходящей непосредственно на улицу выбирается толще, до 100 мм, выходящая в подъезд – от 50 до 70 мм. Чем толще дверь, тем она надежнее в плане безопасности, тепло и звукоизоляции. Но с ростом массы дверь приобретает инерционность, что создает риски травм.