Как выбрать металлочерепицу

В ходе разработки проекта дома всегда возникает вопрос обустройства крыши. Сегодня для строительства кровли чаще всего используется металлочерепица. Чтобы не ошибиться с выбором этого кровельного материала, нужно учесть:

материал несущей основы;

толщину;

цвет;

высоту волны.

Материал несущей основы

Решив купить металлочерепицу в Краснодаре, прежде всего, нужно уделить внимание материалу несущей основы. Она может быть стальной, медной или алюминиевой. Сталь отличается одновременной легкостью и прочностью. К тому же при обеспечении должной защиты такая основа будет долговечной. Среди преимуществ данного варианта также стоит отметить доступность и способность выдерживать любые нагрузки.

Главным преимуществом медных листов считается их красивый естественный оттенок. Благодаря этому качеству, можно качественно преобразить экстерьер сооружения. При этом у меди есть несколько существенных недостатков: высокая стоимость, большой вес и относительно низкая прочность.

Что касается алюминия, то ранее этот материал редко использовали для обустройства кровли. Однако его прочность, легкость и устойчивость к коррозии поспособствовали популярности и алюминиевых крыш.

Толщина

Если необходима кровля от производителя, то нужно учитывать и толщину листов. Стандартным вариантом считается металлочерепица толщиной 0,5 мм. Также допускается применение кровельного материала толщиной 0,45 мм. Нужно учитывать, что стоимость металлочерепицы напрямую зависит от толщины материала.

Стоит добавить, что перед тем, как купить профнастил для крыши, также следует обязательно учитывать толщину кровельного материала.

Цвет

Оттенок металлочерепицы выбирается на основании стандартной цветовой палитры RAL. В ней можно выбрать один из более чем 1000 оттенков. Такая возможность позволяет подобрать оттенок под любое дизайнерское оформление дома.

При выборе оттенка нужно учитывать, гармоничность сочетания металлочерепицы и ландшафтного дизайна. Также важно обратить внимание и на практические свойства этого кровельного материала. Например, светлые цвета способны сохранять изначальный оттенок довольно-таки долго. Даже если будут происходить изменения, то они будут едва заметны. К тому же светлая поверхность практически не притягивает солнечные лучи.

Что касается темных оттенков, то они смотрятся на порядок эстетичнее и благороднее. Но нужно учитывать, что такие оттенки довольно быстро выгорают.

Высота волны

От этого параметра зависят как эстетичность крыши, так и ее эксплуатационные характеристики: прочность, способность выдерживать снеговую и ветровую нагрузку. Условно по этому параметру металлочерепицу можно разделить на несколько категорий: с высокой, малой, симметричной или эксклюзивной волной.

Остается добавить, что также важна геометрия металлочерепицы, бренд производителя и технология изготовления защитного покрытия.