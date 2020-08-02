Как выбрать хорошую мультиварку?

Техническое оснащение современной кухни приятно удивляет. Еще пару десятилетий назад хозяйки и мечтать не могли об устройствах, позволяющих готовить вкусные блюда с минимальными усилиями, экономящих массу времени. Одно из таких устройств – мультиварка. Как не ошибиться в выборе, найти модель, способную стать настоящей помощницей в приготовлении пищи?

Основные параметры

Статистика показывает, что мультиварки в Украине год от года становятся все более востребованными, это лишний раз подтверждает их пользу. При выборе нужно руководствоваться следующим:

Мощность. Чем мощнее прибор, тем больше энергии он потребляет, но тем меньше время, необходимое для приготовления блюда. Наиболее сбалансированными считаются устройства мощностью около киловатта. Такая мощность хороша и тем, что не будет слишком нагружать квартирную электросеть, так что дополнительно можно купить духовку, не боясь, что совместная работа приборов “выбьет пробки”; Объем чаши. Исходные данные – полтора литра на человека. Для семейной пары достаточно компактной мультиварки на 3 литра, для семьи с ребенком – на 4 и так далее; Наличие ручек на чашке. Это упрощает эксплуатацию и защищает от ожогов. На сайте https://eldorado.ua/ovens/c1039062/ можно выбрать хороший духовой шкаф для дома, здесь же представлены и модели мультиварок, отвечающие этому требованию; Тип покрытия чаши. Оптимальный вариант – тефлон. Это неприхотливый материал, недорогой и практичный. Да, со временем он царапается, примерно через 2 года чашу придется заменить, но из-за невысокой цены никаких проблем это не вызовет. Керамическое покрытие долговечнее, но требует аккуратного обращения и стоит ощутимо дороже; Съемная крышка с замковой фиксацией. Съемная конструкция значительно упрощает уход, позволяет хорошо сполоснуть крышку под проточной водой. Замковый механизм крепления, в свою очередь, гораздо надежнее, в сравнении с клавишей; Если в семье есть маленькие дети, то полезной окажется функция, блокирующая активацию при пустой чаше; Информативный дисплей, удобная сенсорная панель управления, специальный элемент для сбора испарившейся влаги, резиновые ножки, препятствующие скольжению устройства и прочие “второстепенные” детали – все это также важно.

К вопросу о режимах

Бытует мнение, что обилие режимов – это важнейший параметр, на который нужно ориентироваться при выборе мультиварки. В некоторых моделях их несколько десятков, а то и больше сотни! На деле, это – больше рекламный ход, нежели действительно практический момент. Увеличение количества режимов увеличивает цену, но 80% из них никогда не будут использованы. Халва, пицца, детское питание – все это лишнее. Для эффективного использования мультиварки достаточно 10-15 режимов, среди которых будут супы, выпечка, плов, каши и прочие блюда. Важен и режим “мультиповар”, позволяющей хозяйке самой выставить желаемую температуру и время приготовления, делающий мультиварку максимально полезной и функциональной.