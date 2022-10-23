Как выбрать электрическую беговую дорожку?

Тренировки на беговой дорожке приносят не меньшую пользу, чем бег на улице. Они развивают выносливость, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, снимают стресс, укрепляют организм и помогают избавиться от избыточного веса. Выбрать надежные варианты можно тут. Для достижения максимального эффекта важно правильно выбрать модель такого тренажера.

Основные правила выбора электрической беговой дорожки

При выборе подходящей модели электрической беговой дорожки нужно сначала определиться с ее общими характеристиками, а затем подобрать оптимальные технические параметры. Под общими характеристиками понимаются следующие показатели:

Стоимость тренажера. Она может варьироваться от 10 тыс. руб. до 1 млн руб. Здесь надо исходить из своих финансовых возможностей.

Размеры и вес беговой дорожки. Выбранная модель должна не только помещаться в комнате, но и проходить через все двери. Перед покупкой тренажера надо сопоставить его габариты со свободной площадью в помещении – так можно сразу исключить неподходящие варианты.

Датчики времени, скорости бега, пульса и темпа. Все электрические беговые дорожки оснащены панелями контроля, однако надо определиться с требуемой степенью их продвинутости.

Материалы изготовления и качество сборки. От них зависят максимальный вес и предельная интенсивность использования тренажера, а также срок его эксплуатации.

Шум, производимый беговой дорожкой. Перед приобретением этого тренажера нужно послушать, как он работает, чтобы в дальнейшем не возникало конфликтов с соседями из нижней квартиры.

Технические параметры электрической беговой дорожки

После решения вопросов с общими характеристиками беговой дорожки необходимо выбрать оптимальные технические параметры для этого тренажера, в том числе:

Длину и ширину бегового полотна.

Предельную скорость и максимальную мощность двигателя.

Устойчивость и амортизацию.

Углы наклона.

Свойства внутренних деталей и материалов.

Установленные по умолчанию программы.

Какая бы беговая дорожка в итоге ни была выбрана, очень важно правильно ею пользоваться. Просто включить тренажер и включить любую программу наугад недостаточно. Необходимо предварительно проветрить помещение, надеть подходящую одежду и обувь, провести разминку, а также позаботиться о соблюдении мер безопасности во время бега.