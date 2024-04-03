Как выбрать детский электромобиль

Для того чтобы электромобиль прослужил ребёнку долгое время в процессе его выбора и покупки необходимо обращать внимание на следующие моменты:

Качество исполнения и сборки;

Соответствие возрасту ребёнка;

Условия будущего использования;

Особенности хранения и перевозки.

Современные детские квадроциклы производятся в основном китайскими, итальянскими и тайваньскими компаниями. Они имеют разное качество изготовления и сборки, поэтому при выборе необходимо смотреть на следующие моменты — пластик, кресла и колеса. Пластиковый корпус автомобиля должен быть твёрдым и гибким, сидение с кожаной обивкой, а колеса с резиновыми покрышками для комфортного и бесшумного катания. Это три главных кита!

На что ещё обратить внимание

По функциональным характеристикам детские электромобили подразделяются на:

Заднеприводные;

Полноприводные;

С радиоуправлением или встроенным Bluetooth.

При выборе модели электромобиля для ребёнка важно учитывать условия его будущей эксплуатации. Если для родителей важны компактные размеры и лёгкость переноски, то лучше рассмотреть легковые машины. В модельном ряду разных производителей они представлены в широком ассортименте для детей от 1 года до 5 лет. Их вес составляет около 25 кг, а длина не более 1,3 м.

Электромобили имеют низкий клиренс и невысокую мощность двигателя, поэтому предназначены для катания по ровной асфальтированной дороге в парке или во дворе. Некоторые модели могут комплектоваться опцией «чемодан», которая представляют собой ручку для перевозки автомобиля.

При выборе модели техники для катания по внедорожью, стоит обращать внимание на квадроциклы. Они комплектуются более мощным силовым агрегатом, имеют высокий клиренс, колеса с протекторами и хорошую амортизацию. На таком авто маленький водитель сможет кататься не только в городе, но также по лёгкому бездорожью загородом, в поле или даже в лесу.

Обратите внимание! Если вам нужна модель электромобиля, которая будет способна справиться с любым препятствием на пути, то выбирайте полноприводную. В городских условиях она сможет забраться на 10-сантиметровый бордюр, а загородом спокойно переехать по ямам, кочкам, высокой траве и другой труднопроходимой местности.

При покупке двухместных аккумуляторных автомобилей или квадроциклов важно учитывать, что они имеют нестандартные размеры. Это влияет на особенности перевозки и хранения. Большинство и таких автомобилей не влезает в стандартный дверной проем, а их вес варьируется от 30 до 50 кг. Они больше подойдут для дачи или загородного дома. При этом основным их преимуществом является вместимость и высокая грузоподъемность. В машине спокойно разместятся два ребёнка в возрасте до 7 лет.

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