Как выбрать чехол на iPhone 13?

Большинство обладателей iPhone 13 пользуются чехлами, обеспечивающими защиту корпуса этих устройств при падениях и предотвращающими образование царапин. Количество моделей чехлов очень велико, поэтому при их выборе надо учитывать множество факторов.

Наиболее популярные чехлы для iPhone 13

Идеального чехла для iPhone 13 не существует, поскольку у каждого человека имеются собственные потребности и вкусы. Выбрать подходящую модель можно на сайте https://chekhol.com.ua/chehly-dlya-iphone-13-kupit/. В число самых популярных чехлов входят следующие:

IPAKY Clear BackCover. Изготовленная из силикона обложка плотно прилегает к корпусу смартфона. По краям и около видеокамеры имеется прорезиненный защитный бампер, ослабляющий силу удара при падении гаджета.

Deexe Leather Cover. Изящный чехол из силикона с текстурой рассчитан на ценителей простоты.

DUX DUCIS Skin Pro. Закрывающая смартфон со всех сторон обложка в форме книжки плотно прилегает к корпусу. Наличие кармана для пластиковых карт позволяет обходиться без кошелька.

NILLKIN CamShield. Этот чехол отличается наличием функциональной шторки, закрывающей доступ к видеокамерам, когда в них нет необходимости.

Рекомендации по выбору

При подборе подходящего чехла для iPhone 13 надо ориентироваться не только на его внешний вид, но и на материал изготовления. К примеру, пластмасса или поликарбонат прекрасно защищают смартфон от ударов, не нуждаются в особом уходе. Силикон легко гнется, приятен на ощупь, но уязвим к прямому свету солнца, под которым меняет цвет. Чехлы из резины жестче силиконовых, и пятна с их поверхности необходимо удалять немедленно, поскольку они въедаются в материал за короткое время. Чехлы из кожи и кожзама имеют стильный вид и продолжительный срок службы. Однако они боятся воды, которая приводит к возникновению трещин. Чехол из нейлона недорого стоит, характеризуется простым и бесхитростным дизайном, предотвращает скольжение, благодаря чему смартфон удобно держать в руке.

Таким образом, главными критериями при выборе чехла для iPhone 13 являются его внешний вид и технические характеристики, которые должны соответствовать условиям использования девайса. Если владелец смартфона не планирует пользоваться им в экстремальных условиях, то можно сделать выбор в пользу недорогого обычного чехла. В противном случае следует приобрести противоударный аксессуар.