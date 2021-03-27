Как выбрать букмекера

Как выбрать букмекера27.03.2021 23:01
Российское законодательство жестко регулирует деятельность букмекеров. При этом оно не запрещает использовать услуги иностранных компаний, благодаря чему у игроков имеется достаточно богатый выбор.
Основные разновидности букмекеров
Количество лицензированных в России букмекеров сейчас насчитывает немногим более десяти. Если вас интересуют надежные букмекеры, принимающие ставки в рублях, то их можно найти здесь. Некоторые из букмекерских контор имеют «наземные» пункты приема ставок, тогда как в глобальной сети представлены все без исключения конторы. Главное преимущество лицензированных в России букмекеров заключается в том, что они предоставляют услуги в рамках правового поля, а потому при возникновении споров клиенты могут обратиться в суд. Однако выигравшим клиентам таких контор необходимо платить налоги.
Количество зарубежных букмекеров исчисляется тысячами, и среди них есть как совершенно надежные конторы с безупречной репутацией, так и недобросовестные компании. Все существующие зарубежные букмекеры делятся на профессиональные и рекреационные. Первые зарабатывают на марже, принимая ставки почти без ограничений у всех игроков без исключения. Они заинтересованы в привлечении максимального количества профессиональных игроков. Рекреационные букмекеры, наоборот, стараются привлечь как можно больше неопытных игроков, зачастую делающих ставки наобум. В рекреационных компаниях всегда устанавливаются более высокие коэффициенты, чем в профессиональных, а клиентам предлагаются разнообразные бонусы.
Главные критерии выбора букмекера
Поскольку количество возможных вариантов выбора подходящей букмекерской конторы довольно велико, при решении данной задачи надо учитывать несколько главных критериев:
- Надежность. Определить ее помогут отзывы опытных игроков, оставленные на специализированных онлайн-ресурсах и интернет-форумах, посвященных ставкам на спорт.
- Способы ввода и вывода денежных средств. Они должны соответствовать потребностям игрока.
- Цели, которые ставит переде собой игрок. Новичку лучше всего воспользоваться услугами рекреационных букмекеров, тогда как опытному игроку больше подходят услуги профессиональных букмекеров.
Таким образом, для новичков, делающих небольшие ставки в рублях, лучше всего подходят лицензированные в России букмекерские конторы. Тем же, кто стремится к максимальному выигрышу, следует отдать предпочтение зарубежным букмекерским конторам.
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