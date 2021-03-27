Как выбрать букмекера

Российское законодательство жестко регулирует деятельность букмекеров. При этом оно не запрещает использовать услуги иностранных компаний, благодаря чему у игроков имеется достаточно богатый выбор.

Основные разновидности букмекеров

Количество лицензированных в России букмекеров сейчас насчитывает немногим более десяти. Если вас интересуют надежные букмекеры, принимающие ставки в рублях, то их можно найти здесь. Некоторые из букмекерских контор имеют «наземные» пункты приема ставок, тогда как в глобальной сети представлены все без исключения конторы. Главное преимущество лицензированных в России букмекеров заключается в том, что они предоставляют услуги в рамках правового поля, а потому при возникновении споров клиенты могут обратиться в суд. Однако выигравшим клиентам таких контор необходимо платить налоги.

Количество зарубежных букмекеров исчисляется тысячами, и среди них есть как совершенно надежные конторы с безупречной репутацией, так и недобросовестные компании. Все существующие зарубежные букмекеры делятся на профессиональные и рекреационные. Первые зарабатывают на марже, принимая ставки почти без ограничений у всех игроков без исключения. Они заинтересованы в привлечении максимального количества профессиональных игроков. Рекреационные букмекеры, наоборот, стараются привлечь как можно больше неопытных игроков, зачастую делающих ставки наобум. В рекреационных компаниях всегда устанавливаются более высокие коэффициенты, чем в профессиональных, а клиентам предлагаются разнообразные бонусы.

Главные критерии выбора букмекера

Поскольку количество возможных вариантов выбора подходящей букмекерской конторы довольно велико, при решении данной задачи надо учитывать несколько главных критериев:

Надежность. Определить ее помогут отзывы опытных игроков, оставленные на специализированных онлайн-ресурсах и интернет-форумах, посвященных ставкам на спорт.

Способы ввода и вывода денежных средств. Они должны соответствовать потребностям игрока.

Цели, которые ставит переде собой игрок. Новичку лучше всего воспользоваться услугами рекреационных букмекеров, тогда как опытному игроку больше подходят услуги профессиональных букмекеров.

Таким образом, для новичков, делающих небольшие ставки в рублях, лучше всего подходят лицензированные в России букмекерские конторы. Тем же, кто стремится к максимальному выигрышу, следует отдать предпочтение зарубежным букмекерским конторам.