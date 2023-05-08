Как выбрать букмекера для онлайн-ставок на спорт?

Выбор надежного и ответственного букмекера – задача не из простых. Рынок перенасыщен предложениями: БК предлагают впечатляющие бонусы, заманивают игроков яркими баннерами и обещаниями баснословных выигрышей. Однако это далеко не первостепенные параметры, на которые стоит обращать внимание при выборе букмекерской конторы. Куда важнее в конечном итоге оказываются наличие лицензии, простота и скорость вывода средств, размер маржи букмекера и ряд других факторов. О них подробнее в сегодняшней статье.

Разбираемся, каким критериям должна соответствовать надежная букмекерская контора, на что обращать внимание при выборе и как не напороться на мошенников.

Легальность и наличие лицензии

В зависимости от наличия или отсутствия лицензии, букмекеров можно разделить на три категории:

работающие на основании национальной лицензии;

работающие на основании международной / оффшорной лицензии;

работающие без лицензии.

Последняя категория – это те БК, с которыми точно не стоит иметь дела. Если на официальном сайте компании или в мобильном приложении не указан номер лицензии, то скорее всего такая контора ведет деятельность нелегально. Это значит, что клиент никак не защищен с точки зрения закона и не может быть уверен в сохранности собственных средств – как депозита, так и потенциального выигрыша.

Среди лицензированных БК стоит отдавать предпочтение тем, кто работает на основании национальной лицензии. Это значит, что если, к примеру, контора хочет осуществлять свою деятельность в России, Беларуси, Украине и Казахстане, то она должна получить четыре разных лицензии – в каждой отдельной стране. Таким образом законодательство этих стран защищает интересы игроков и берет их под свою защиту в случае спорных и неоднозначных ситуаций.

Что же касается оффшорных лицензий, то многих беттеров привлекает отсутствие налога на выигрыш и более простая процедура регистрации. Однако плата за эти бенефиты может быть слишком высокой: при возникновении конфликтов с БК оспорить ее действия будет практически невозможно – подавать в суд просто некуда.

Широта линии и росписи

Согласно статистике, 2/3 беттеров делают ставки всего лишь на пять видов спорта. Среди них футбол, теннис, баскетбол, хоккей и киберспорт. Чаще всего это ставки на исход поединка и на тотал – суммарное количество голов, очков или баллов, набранных командами.

Однако если вы хотите всерьез заниматься ставками на спорт и рассчитываете на солидный выигрыш, обязательно обращайте внимание на то, сколько видов спорта и рынков готова предложить вам БК. Статусные конторы стремятся расширять роспись и включают в нее не только классические дисциплины – например, вы можете найти пари на крикет, снукер, флорбол, кабадди, лакросс и другие. Некоторые букмекеры предлагают даже ставки на собачьи бега, кулачные бои и прочие весьма специфические развлечения.

Тоже самое касается и всевозможных типов пари. В одних БК доступна только ставка на исход, зато в других вы можете встретить до 30-40 различных видов прогнозов. Особенно это касается топовых матчей, таких как последние стадии Лиги Чемпионов по футболу, финал Уимблдона или Формулы-1.

Чем больше спортивных дисциплин и рынков в линии у букмекера, тем лучше для игрока. Вы можете выбирать среди сотен событий и заключать как одинарные, так и мульти-пари, управляя размером будущего выигрыша.

Live-ставки

Большинство букмекеров дают возможность ставить как в пре-матче, так и в лайв. Для максимального удобства игроков часть БК организовывают бесплатные онлайн-трансляции матчей. Посмотреть их можно как на сайте компании, так и в мобильном приложении. Это удобно: наблюдая за игрой в режиме реального времени, беттеру проще скорректировать ставочную стратегию и сделать более точный прогноз. Для того, чтобы подключиться к трансляции, вам достаточно быть зарегистрированным пользователем БК и иметь минимальную сумму денег на депозите. Обратите внимание, есть ли такая опция у выбранного вами букмекера, а также насколько богатый выбор трансляций он может предложить.

Другая полезная фишка для live-ставок – возможность комбинировать их с прематчевыми пари. Такой формат позволяет беттеру играть на разнице коэффициентов, которые часто различаются в пре-матче и в live. Чтобы выжать максимум из таких пари, важно, чтобы букмекер обеспечил возможность принимать лайв-ставки максимально оперативно и без задержек. Так, некоторые БК способны делать это в один клик – от вас потребуется лишь указать сумму ставки.

Коэффициенты и маржа букмекера

Не секрет, что букмекеры закладывают определенный процент маржи в каждую ставку. Это своеобразная комиссия за то, что БК позволяет игрокам заключать пари. Вне зависимости от того, как сыграла ставка – то есть выиграли вы или проиграли – часть суммы сделки осядет в карманах БК. Поэтому задача беттера не найти контору, которая в принципе не берет комиссию (таких не существует), а выбрать ту БК, которая закладывает минимальную маржу.

По размеру комиссии букмекерские конторы делятся на три категории:

с высокой маржой или фундаментальные – свыше 5%;

со средней маржой – обычно в районе 3-5%;

низкомаржинальные – маржа составляет до 3%.

Сложность заключается в том, что ни один букмекер не раскрывает, какой именно процент маржи он закладывает. Это связано с тем, что уровень маржинальности постоянно меняется – он зависит от типа события, востребованности матча у беттеров, ожидаемого количества ставок, их размеров и так далее.

Собственно, в этом и заключается подсказка для игроков: чем выше значимость и престижность предстоящей встречи, тем ниже будет маржа. Это вполне логично: беттеры и так будут активно ставить на финал Чемпионата мира по футболу или итоговый бой MMA – а значит заработок БК гарантирован самим объемом ставок.

Программа лояльности и бонусы

Все игроки любят бонусы. Букмекеры, зная это, предлагают все более и более щедрые программы лояльности – причем, как для новых, так и для действующих клиентов. Самыми распространенными вариантами бонусов для новых игроков являются фрибет и бонус за пополнение.

Фрибет – это, по сути, «бесплатная ставка». Пользователь получает от БК определенную сумму, которую он может потратить на пари. В случае выигрыша беттер получает реальные деньги за вычетом исходной суммы ставки. Если же ставка не сыграла, то он ничего не теряет – все расходы уже взял на себя букмекер. Фрибет – это удобно, так как он позволяет попробовать свои силы в реальной игре, протестировать разные ставочные стратегии и использовать этот опыт в будущем.

Бонус за пополнение представляет собой кэшбек с первого зачисления на игровой счет. Вы пополняете баланс и получаете часть от этой суммы на свой счет. Размер кэшбека может различаться и зависит от каждой конкретной БК.