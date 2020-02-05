Как VR- и AR-технологии влияют на российский шоу-бизнес?

Виртуальная реальность сегодня перестает казаться чем-то фантастическим. При этом используется она далеко не так, как предполагалось изначально. Ранее ожидалось, что благодаря подобным технологиям преобразятся компьютерные игры. Фактически же разработки инженеров нашли свое применение в коммерции – при оптимизации многочисленных бизнес-процессов и развитии маркетинговых коммуникаций. Еще одной неожиданной сферой применения стал шоу-бизнес. О своем видении перспектив новых способов взаимодействия со зрителями рассказал руководитель компании “РашенСофт” Микаэл Караманянц в этой статье. По мнению предпринимателя, технологии сейчас находятся на этапе зарождения и их перспективы серьезно недооцениваются.

Особенности современных программных комплексов

Разработки средств для дополнительной реальности начались в далеких 50-х годах прошлого века. Изначально американские инженеры готовили разработки для военной авиации, однако не найдя должного отклика им пришлось уйти в сферу развлечений. Долгое время громоздкие виртуальные системы не пользовались большой популярностью. По мере развития на них обращали внимание представители медицины и армии.

Наиболее глобальные изменения привнесли представители стартапа Oculus в 2012 году. Средства для VR и AR произвели настоящий фурор, благодаря чему на технологии обратили внимание представители многих коммерческих областей. Сейчас в случае с шоу-бизнесом упор делается на решения, прямо завязанные на дополненной реальности при организации мероприятий на стадионах и концертных площадках. Правильно подобранное оборудование, а также старания инженеров и дизайнеров позволяют воссоздавать необычные сценарии, не слишком сильно отходя от изначальной концепции AR.

Вместе с этим представители бизнеса отмечают несколько недостатков в современном положении. Среди примечательных:

низкая рентабельность – световые и голографические шоу слишком затратны и редко окупаются полностью, чаще всего компаниям удается выйти в 0, что уже воспринимается как успех;

удается выйти в 0, что уже воспринимается как успех; отсутствие собственных разработок – техническая основа практически любого мероприятия заимствуется у зарубежных коллег, что вызывает некоторые трудности в адаптации, а также дополнительные финансовые затраты;

неправильное позиционирование и отношение зрителей – многие воспринимают шоу с использованием AR-технологий в качестве дополнения, игнорируя сложность, а соответственно и труд специалистов.

По словам основателя веб-студии “РашенСофт” Микаэла Караманянца, в скором времени сфера существенно преобразится за счет внедрения новых экспериментальных разработок. Акцентирует внимание бизнесмен на продуктах от японских инженеров. Особого внимания заслуживает решение от Digital Nature Group – 3D-голограмма, которая полноценно реагирует на прикосновения, распознавая их силу. Нельзя забывать и о параллельном прогрессировании VR: уже сегодня шлемы позволяют путешествовать по миру, не выходя при этом из дома.

Влияние на российский рынок

Сейчас инструменты развиваются исключительно силами заинтересованных бизнесменов. Вместе с этим ожидается подключение инвестиций со стороны государства. Правильное распределение бюджетных средств может способствовать выходу компаний из России на мировую арену. Всевозможные прогнозы свидетельствуют о перспективе занятия не менее 15% от соответствующего рынка. Все это позволит пополнить российский бюджет за счет налогов на сотни миллиардов рублей. Причем получится это не только благодаря преобразованию сферы развлечений – отечественные разработки могут принести пользу медицине, образовательной системе и многим отраслям промышленности. Помимо прочего внедрение таких решений поможет решить еще одну важную проблему – привлечение новых людей к IT и увеличение количества рабочих мест.