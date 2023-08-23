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Как восстановить поврежденные файлы — рабочие документы, таблицы, фотографии и видеоролики

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Поврежденный файл — это цифровой объект с нарушенной структурой размещения и хранения внутри накопителя. На пустом месте он, конечно же, не появляется, становясь следствием тех или иных проблем. Специалистам удалось собрать статистику и выяснить, что причин образования неоткрывающихся документов, таблиц, фотографий и видеороликов несколько. Речь идет в первую очередь о сбоях в работе дисков, воздействии вирусов и антивирусов, ошибках приложений и человеческом факторе.

Как восстановить поврежденные файлы — рабочие документы, таблицы, фотографии и видеоролики

О том, как восстановить поврежденные файлы на компьютере, готовы рассказать специалисты компании Wondershare. Эксперты провели огромное количество исследований и зарегистрировали порядка 35 патентов, связанных с технологиями организации рекавери-процессов. Результатом их труда стало приложение Recoverit, способное реставрировать цифровые объекты с эффективностью до 95%. 

Как восстановить поврежденные файлы — рабочие документы, таблицы, фотографии и видеоролики

Преимущества и недостатки популярных методов восстановления файлов на компьютере 

Случайное удаление, заражение машины вредоносными вирусами, фрагментация данных, неподходящие условия эксплуатации техники и аппаратные сбои — все перечисленные события прямым или косвенным образом влияют на состояние различных цифровых объектов. Впрочем, представленные проблемы чаще всего носят обратимый характер, и справиться с их последствиями можно с помощью определенных инструментов. Если раньше для организации рекавери-процесса человеку приходилось обращаться к мастерам, то сегодня все работы получается выполнить самостоятельно, даже без особых навыков обращения с ПК. 

Как восстановить поврежденные файлы — рабочие документы, таблицы, фотографии и видеоролики

Для восстановления удаленных файлов сегодня принято использовать: 

  1. Командную строку Windows. Метод обладает сразу несколькими крупными недостатками. Во-первых, пользователю приходится вводить команды, со значением которых он не знаком. Во-вторых, эффективность такой операции регулярно стремится к нулю. 
  2. Опцию возврата к предыдущей версии операционной системы. Современные ОС создают так называемые контрольные точки, к которым можно вернуться в любой удобный момент. Недостаток у метода всего один — указанную функцию нужно активировать заранее, чего многие пользователи не делают. 
  3. Специализированное программного обеспечение. Лучший выбор, в рамках которого также есть место для подводных камней. К сожалению, многие программы либо платные, либо недостаточно функциональные (например, не умеют работать с фотографиями и видеороликами). 

Как восстановить поврежденные файлы — рабочие документы, таблицы, фотографии и видеоролики

Приоритетным решением в рамках задачи по восстановлению поврежденных файлов становится переход к тому или иному специализированному ПО. Такие приложения действуют на основе собственных рекавери-алгоритмов, легко справляясь с последствиями случайного удаления, физического разрушения накопителя или банальной вирусной атаки. Правда, выбирать софт нужно очень внимательно — на рынке хватает пакетов, обладающих существенными недостатками: 

  • отсутствие бесплатной версии — для использования программы приходится оплачивать подписку или покупать одноразовую лицензию;
  • недостаток универсальности — отсутствие алгоритмов для работы с видео и фотографиями, упор на текстовые документы и таблицы;
  • перегруженный интерфейс — сложное восприятие рабочих возможностей, уклон в сторону профессиональных навыков;
  • специфичность — возможность реставрации объектов на каком-либо одном носителей (только на флешке, жестком диске и карте памяти). 

Перед тем как восстановить удаленные папки и файлы, нужно пройти небольшой ликбез и познакомиться с лучшими программами для организации классических рекавери-процессов. При просмотре информации и новостей пользователь рано или поздно наткнется на упоминание о Wondershare Recoverit — приложении, лишенном всех перечисленных ранее недостатков. Применять его можно по шагам простейшей инструкции, в полностью бесплатном режиме. 

Wondershare Recoverit — программа для восстановления удаленных и поврежденных данных

Неправильно организованное форматирование, атака со стороны вредоносных программ, прерывание процесса передачи и сбой в работе операционной системы компьютера — приложение Recoverit справится с последствиями любой из перечисленных ситуаций. Программное обеспечение Wondershare предназначено для восстановления данных всех форматов, а пользоваться им предпочитают как сервисные мастера, так и обыкновенные люди. В числе основных преимуществ пакета: 

  • 1 000 поддерживаемых файловых форматов — работа с документами, картинками, фотографиями, видеороликами и базами данных;
  • 2 000 устройств хранения — реставрация цифровых объектов на жестких дисках, флешках и других типовых накопителях;
  • 500 сценариев — уникальные протоколы для решения любой профильной задачи, функционирующие на патентованных технологиях;
  • 20 лет — история разработки и непрерывной модернизации приложения скоро перешагнет за четверть века. 

Как восстановить поврежденные файлы — рабочие документы, таблицы, фотографии и видеоролики

В число преимуществ программы Recoverit входит и эксплуатационная простота. За разработку приложения отвечали не только прямые программисты, но и ведущие UI/UX-дизайнеры, сумевшие создать по-настоящему нативный интерфейс. Чтобы выполнить восстановление тех или иных цифровых объектов на персональном компьютере или ноутбуке на Windows, macOS или Linux, пользователю достаточно выполнить всего лишь пару действий: 

  1. Запускаем программу. Скачиваем Recoverit с сайта Wondershare и открываем пакет в стандартном режиме. Указываем путь к той директории, которая пострадала от человеческого фактора, вирусной атаки или фрагментации. 

Как восстановить поврежденные файлы — рабочие документы, таблицы, фотографии и видеоролики

  1. Активируем процедуру быстрого или глубокого сканирования. В первом случае работа пойдет быстрее, во втором — качественнее. Софт самостоятельно найдет абсолютно все поврежденные или удаленные файлы. 

Как восстановить поврежденные файлы — рабочие документы, таблицы, фотографии и видеоролики

  1. Проставляем галочки и щелкаем по кнопке «Восстановить». При необходимости, можно воспользоваться функцией предварительного просмотра и заранее ознакомиться с содержанием реставрируемых файлов. 

Как восстановить поврежденные файлы — рабочие документы, таблицы, фотографии и видеоролики

Отдельного внимания достойны возможности программы, связанные с работой с различными медиаобъектами. Восстановление видео на компьютере производится посредством алгоритмов искусственного интеллекта, без каких-либо потерь в плане качества исходных файлов. Ultra HD, 4K или 8K — софт справится с любой задачей, сохранив детализацию и разрешение всех присутствующих в ролике сцен. 

Как восстановить поврежденные файлы — рабочие документы, таблицы, фотографии и видеоролики

Вывод

10-15 лет назад с запросом на восстановление удаленных или поврежденных файлов людям приходилось обращаться к мастерам профильных сервисных центров. В итоге пользователи тратили деньги и лишнее время (на походы по офисам разных компаний, предоставляющих подобные услуги), получая откровенно слабые результаты. Сегодня нужды в подобной работе нет — программное обеспечение Wondershare без труда реставрирует цифровые объекты любых форматов, причем в домашнем режиме. Воспользоваться им сможет даже человек, не владеющий никакими экспертными навыками в области современных компьютерных технологий. 

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