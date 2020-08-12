Как водители воруют топливо у компании

Мало кто знает о том, что есть водители, которые активно воруют топливо, считая, что лишние литры бензина по праву можно пристроить себе. При этом никто не задумывается, что расходы за потраченные литры понесет компания и лучшим вариантом станет своевременное решение проблемы, пока потраченная сумма средств не сказалась на бизнесе. Ведь что будет, если каждый водитель захочет воровать по литру? Особенно это касается тех компаний, которые владеют крупным таксопарком, да и вообще содержат огромное количество автомобилей. Именно поэтому профессиональные компании знают, как справиться с воровством топлива, мы нашли оптимальный вариант для решения проблемы. https://kartamasters.ru/

Наиболее удачным вариантом предотвращения воровства топлива считается тотальный контроль. Контроль тех водителей, которые на постоянной основе воруют топливо, позволит сократить издержки компании. Если вы думаете, что контролировать водителей невозможно, то самое время обратиться к бухгалтерскому учету, который позволяет отслеживать количество километров, а также сопоставлять расстояние с потраченным бензином. Бухгалтерский учёт – это ещё не весь способ, так как есть и более эффективный, такой, как:найм ответственного лица. Ответственное лицо отвечает за все процессы, которые происходят внутри компании. https://kartamasters.ru/saratov

Обычно ответственное лицо занимается тем, что приступает к изучению дорог, по которым каждый день ездят водители. С помощью такого способа изучения дороги можно быстро и эффективно понять, сколько литров тратится на дорогу водителем, а если сольются лишние литры, то вы сразу это поймете и уже можно приступить к допросу, почему получилось именно так и сколько Водитель должен возместить в итоге.

Еще одним важным и наиболее удобным способом проверки является постоянный контроль одометра. Всё дело в том, что если в компании игнорируется факт проверки спидометра, то в дальнейшем водитель может использовать это как уникальную возможность накручивать километры так, как ему нужно. Впоследствии вы не догадаетесь, где правда, а где ложь. Чтобы этого избежать, необходимо тщательно проверять механику и выполнять ряд зависящих от вас задач, постоянно контролировать количество километров и на этом список не заканчивается.

Для того, чтобы водители не обманывали вас, лучшим способом станет обращение к ним с просьбой вести работу честно, либо же поднятие дохода, что, понятное дело, увеличит стимул работника к выполнению последовательных задач и работы на совесть. https://kartamasters.ru/omsk